哈萨克斯坦与欧盟贸易额逐年下降 对华贸易不断提升

报告指出，2023年哈萨克斯坦对外贸易额达1398亿美元，创历史新高，而这一巨大成就的背后是贸易关系的变化。

根据应用经济学研究中心的报告显示，直到2018年为止，在哈萨克斯坦贸易结构中，欧盟一直占据主导地位。但自2018年起，欧盟的比重就开始不断下降。

与此同时，原本排在第二位的俄罗斯的份额，也从2021年开始下降。2022年，俄罗斯的份额从24%下降到20%。而到了2023年，中国便取代俄罗斯成为了哈萨克斯坦主要贸易伙伴。

报告同时强调，哈萨克斯坦与中国的贸易额增长，主要体现在进口的增加上：2023年哈萨克斯坦对华出口增长12%，同时自中国进口量则增加了1.5倍。

- 这样一来，之前的贸易顺差就变成了负值。也就是说，两国贸易发展不平衡。这是好还是坏？现在这还是一个很难回答的哲学问题。考虑到当前的地缘政治形势，这是我们经济必然经历的一个过程。但它也是一个不可以倍忽视的问题。- 报告中写道。

报告指出，从中国流向哈萨克斯坦的资本量不断增加，中国已经成为了自荷兰、美国、瑞士和俄罗斯之后的，对哈萨克斯坦投资最多的第五个国家。

- 哈萨克斯坦的经济与中国的深入绑定，很可能将导致自身经济在面对各种冲击时变得更加脆弱。中国这个庞大的经济体，依旧很难被认为是一个有着开放性游戏规则和服从市场规律的对象。- 报告称。

报告认为，随着中国对世界经济的影响力的不断增强，哈萨克斯坦积极开展与中国之间的经贸合作是有利好的。但是，哈中两国之间并不平衡的经济规模，将会导致一方对另一方产生依赖性。

- 在这种情况下，当哈萨克斯坦经济出现危机情况，体量庞大的中国是感受不到的。与之相反，一旦中国经济遭遇危机，那么哈萨克斯坦的经济将同样遭受到与之相同的影响。在与中国经济搭建桥梁时，这一点必须被考虑在内。- 报告写道。

【编译：木合塔尔·木拉提】