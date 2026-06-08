阿拉木图与OpenAI探讨人工智能合作项目 推动教育数字化与AI生态建设

（哈萨克国际通讯社讯）据阿拉木图市政府报道，阿拉木图市市长达尔汗·萨特巴勒德（Дархан Сатыбалды）日前会见美国人工智能研究与技术公司OpenAI代表，就人工智能发展、教育数字化、人才培养以及现代科技生态体系建设等议题交换意见。

会谈期间，双方重点讨论了ChatGPT Edu项目的实施情况。数据显示，目前阿拉木图已有500余家教育机构接入该项目，激活许可数量超过5000个。

OpenAI是开发ChatGPT等人工智能系统的美国科技企业。双方在会谈中还就人工智能在教育、科研和政府治理领域的应用前景进行了深入交流。

此外，与会人员还讨论了建设Almaty AI Park项目的相关事宜。该项目规划面积超过7.5万平方米，建成后有望成为中亚地区规模最大的人工智能创新中心之一。

双方表示，希望在人工智能教育培训、科研合作、实验室建设、黑客松赛事举办以及初创企业孵化等领域开展合作，共同推动人工智能技术创新与产业发展。

近年来，阿拉木图持续强化其作为哈萨克斯坦科技创新中心的地位，并积极推动数字经济和人工智能产业发展。此次与OpenAI代表举行会谈，被视为该市加快构建人工智能生态体系的重要一步。