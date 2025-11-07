哈萨克斯坦与OpenAI签署教育与人工智能领域合作备忘录

根据文件内容，合作的主要目标是推动人工智能和数字化转型技术在哈萨克斯坦高等教育及技术职业教育体系中的广泛应用，发展以人工智能为基础的教育工具，提升学生、教师及管理人员的数字与AI技能，并基于现代技术创建多语种及哈萨克语内容资源。

根据协议，合作方计划在哈萨克斯坦部分高校和职业院校试点接入OpenAI公司教育平台ChatGPT Edu。

届时，教师、学生及管理人员均可使用该平台，以便在教学、科研及行政管理中更高效地应用人工智能技术。

科学和高等教育部将负责协调高校的参与工作，并根据国家教育数字化政策，推动AI工具在教学过程中的整合。人工智能与数字发展部则将负责与中等、技术及职业教育机构的协作，并在AI-Sana国家项目框架下对项目进行统筹。

作为技术合作伙伴，OpenAI将提供ChatGPT Edu许可证及方法学支持；Freedom Holding Corp.将承担相关许可证采购的资金支持，并协助项目的组织实施。

哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克强调，与OpenAI的合作将成为推动本国数字教育与创新发展的新里程碑：

“与OpenAI签署协议是转变哈萨克斯坦高等教育体系的重要契机。引入ChatGPT Education智能学习平台将提升教学质量，扩大对现代数字工具的使用，并巩固哈萨克斯坦作为中亚地区科研、教育与创新中心的地位。”

人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫也指出，这一合作对国家AI生态系统建设具有重要意义：

“与OpenAI及Freedom Holding Corp.的合作是发展国家人工智能生态系统的重要一步。通过在教育领域有效应用AI技术，我们正在为提升哈萨克斯坦在数字时代的竞争力创造条件。”

【编译：达娜】