哈萨克斯坦与阿塞拜疆、土耳其和吉尔吉斯斯坦启用电子通行许可

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦交通部表示，正在积极推进交通运输领域数字化改革。为发展国际运输并简化承运商手续，哈萨克斯坦已与阿塞拜疆、土耳其和吉尔吉斯斯坦正式启动电子通行许可交换机制。

交通部指出，转向电子化后，将逐步取消纸质许可文件，并减少行政壁垒。今后，通行许可的申请与使用将通过各国互联的信息系统以数字化形式完成。

相关服务可通过eLicense.kz门户网站“交通运输”栏目办理。申请电子许可的车辆须在哈萨克斯坦注册，并拥有国际公路运输资质。

哈方表示，目前正持续扩大交通运输领域数字合作范围。此前，哈萨克斯坦已与中国和乌兹别克斯坦推进外国通行许可数字化工作。此次与阿塞拜疆、土耳其和吉尔吉斯斯坦启动电子交换，被视为行业数字化转型的新阶段。

交通部同时提醒承运商，随着电子化系统上线，禁止通过第三方购买许可文件。

所有已签发电子许可的信息，包括承运商及车辆牌照等数据，都将自动发送至阿塞拜疆、土耳其和吉尔吉斯斯坦的信息系统。如使用违规办理、包括通过第三方获取的许可文件，系统将识别数据不一致情况，相关车辆可能被拒绝入境，并面临其他责任措施。

交通部呼吁承运商仅通过官方政府平台办理相关手续，并严格遵守既定规定。

【编译：达娜】