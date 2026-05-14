托卡耶夫与埃尔多安召开联合新闻发布会

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安会谈后共同召开了联合新闻发布会。托卡耶夫表示，埃尔多安此次对哈萨克斯坦进行国事访问具有特殊意义，哈土两国关系建立在共同历史根源、兄弟情谊、相近文化和精神价值观基础之上。

托卡耶夫首先感谢埃尔多安接受邀请访问哈萨克斯坦。他指出，土耳其是哈萨克斯坦重要战略伙伴，两国人民目标一致、方向明确，当前最重要的任务是进一步巩固人民团结、增进民生福祉。

- 今天的土耳其，是在世界政治中具有重要影响力、经济实力雄厚、国际威望较高的国家。这无疑是埃尔多安总统远见卓识和不懈努力的成果。土耳其取得今天的发展成就，也离不开土耳其人民的智慧、勤劳、勇敢和团结。 - 托卡耶夫说。

托卡耶夫表示，近年来，哈土多领域合作保持快速发展，国家间、议会间和政府间联系不断加强。当天，双方举行了哈土高级别战略合作委员会第六次会议，确定了进一步推动双边合作的重点方向，并签署一系列重要政府间文件。

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他强调，双方通过的《永久友谊和扩大版战略伙伴关系宣言》具有历史意义，将推动哈土关系迈上新台阶。

托卡耶夫指出，土耳其是哈萨克斯坦主要投资伙伴之一。截至目前，土耳其企业已向哈萨克斯坦经济投资约60亿美元，哈萨克斯坦对土耳其投资也增至约25亿美元。目前，约4000家土耳其企业在哈运营。土耳其同时位列哈萨克斯坦前五大贸易伙伴，两国贸易额增长8.8%，超过50亿美元。

- 考虑到两国经济潜力，这一指标仍有进一步提升空间。哈萨克斯坦作为开放、可靠的伙伴，始终愿意支持土耳其投资者。我们邀请土耳其企业积极参与长期大型战略项目。 - 托卡耶夫表示。

托卡耶夫还强调，哈萨克斯坦依法保障各种所有制形式，全面保护外国投资者权益。土耳其企业家和专业人士可申请哈萨克斯坦“黄金签证”项目，并享受税务和移民方面优惠。

在交通物流领域，托卡耶夫表示，当前地缘政治形势下，交通运输和物流合作战略意义更加突出。去年，两国铁路货运量增长35%，公路货运量增长5%。双方同意通过具体项目提升“中间走廊”潜力。

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他指出，土耳其TAV Airports Holding计划将阿拉木图国际机场打造为中亚物流枢纽，哈方愿为该项目提供全面支持，并欢迎土耳其投资者参与其他交通物流项目。

能源、矿业和农业也是双方会谈重点。托卡耶夫表示，双方同意加强油气领域合作，哈方欢迎土耳其石油公司（Turkish Petroleum Corporation）进入哈萨克斯坦市场，并愿共同实施大型项目。同时，哈方也邀请土耳其企业参与矿产开发、金属加工及锂生产等领域合作。

在农业方面，托卡耶夫提到，土耳其的Tiryaki Agro和Alarko Holding等企业正在哈萨克斯坦推进投资项目。双方还商定近期通过扩大农产品贸易路线图，以促进粮食作物出口增长。

数字化和人工智能合作同样受到关注。托卡耶夫表示，哈萨克斯坦将人工智能和数字化发展视为战略优先方向。他近期签署了关于在中等教育体系中引入数字技术和人工智能的总统令。双方企业已在数字平台、电子商务和金融服务领域开展一系列合作，其中包括Kaspi.kz、Hepsiburada、Freedom Holding以及阿斯塔纳国际金融中心与伊斯坦布尔证券交易所之间的合作。

托卡耶夫还表示，文化人文交流是哈土关系的“黄金桥梁”。当天，双方通过视频方式出席了哈萨克斯坦在土耳其加济安泰普省地震灾区援建学校的揭幕仪式。两国相关部门还签署备忘录，计划在阿斯塔纳和阿拉木图开设两所“Maarif”基金会学校。

据介绍，目前约1.4万名哈萨克斯坦公民在土耳其学习，约260名土耳其学生在哈萨克斯坦高校就读。土耳其加济大学（Gazi University）分校即将在奇姆肯特一所师范大学设立，阿尔·法拉比哈萨克国立大学未来也计划在土耳其开设分校。

托卡耶夫还提到，土耳其第一夫人埃米内·埃尔多安在联合国框架内倡议的“Zero Waste”项目，与哈萨克斯坦正在实施的“清洁哈萨克斯坦”全国项目理念相契合，哈方对此表示支持。

双方还就国际和地区热点问题交换意见。托卡耶夫表示，哈土两国对当前武装冲突升级、国际法影响力下降以及国际组织作用削弱表示担忧。双方认为，应加强联合国作用，严格遵守其决议和宪章，维护国际法权威，坚持公平原则，并通过外交谈判和平解决所有争端和冲突。

- 哈萨克斯坦与土耳其将继续在国际组织框架内加强协作，共同为维护全球稳定与安全作出努力。我们将继续扩大多领域合作，把具有深厚历史根源的兄弟情谊传承给后代。我认为，这是两国人民共同肩负的神圣责任。 - 托卡耶夫说。

发布会上，埃尔多安表示，当天会谈全面讨论了经济各领域合作问题，双方将继续加强两国工商界互动。

埃尔多安指出，作为现代丝绸之路重要组成部分，经里海的“中间走廊”意义日益提升。

- 我们将与哈萨克斯坦及其他伙伴一道，继续推动这条走廊发展，促进货物运输。从地中海到中亚，我们希望在“语言、思想、行动一致”的理念下，将双边关系提升至新水平。把突厥世界的文化财富、伟大人物思想、著作和精神遗产传承给后代，是我们的共同责任。 - 埃尔多安表示。

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【编译：达娜】