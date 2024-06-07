乌兹别克斯坦与土耳其将深化国防领域合作

据哈通社（Kazinform）驻塔什干记者阿里汗·阿斯卡尔报道，应土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的邀请，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫对土耳其进行了正式访问。

访问期间，两国总统首先举行了小范围会晤。期间米尔济约耶夫与埃尔多安就乌土两国进一步加深联系，推动双方在政治经贸和人文领域合作等问题进行了讨论。

双方承诺将两国贸易额提升至50亿美元。

两国领导人还谈及了扩大在农业、水资源管理和数字化领域合作等问题。

米尔济约耶夫与埃尔多安着重指出，有必要进一步加强乌兹别克斯坦与土耳其在安全和国防、反恐和反极端主义领域的双边合作。

两国总统重申，加沙地带的暴力行为必须尽快停止，呼吁通过和平手段解决巴以冲突。

Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

米尔济约耶夫说：

- 为了建立长久稳定的和平，必须成立独立的巴勒斯坦国。

在两国总统的小范围会谈结束后，双方还共同主持召开的乌兹别克斯坦与土耳其商业理事会第一次会议，来自两个国家的主要企业代表参加了会晤。

会上，双方就通过进一步扩大双边经贸合作、促进产业合作，在各自国家境内集中生产高增值税商品并共同进入其他国家市场的问题进行了讨论。

此外，在优惠贸易协定框架内，还就降低关税和在伊斯坦布尔设立乌兹别克斯坦贸易代表处等问题达成了协议。

双方还讨论了有效利用两国运输和物流潜力的机制，包括使用哈萨克斯坦提出并建立的“中间走廊”，即跨里海国际运输线路潜力的问题。

Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

访问框架下，还举办了乌兹别克斯坦和土耳其战略合作委员会第三次会议。会上，两国领导人签署了关于深化全面战略伙伴关系的联合声明。

此外，双方还签署了涵盖数字领域合作的其他19份文件。

据此，两国元首指示两国政府制定各自发展方向的“路线图”。

【编译：木合塔尔·木拉提】