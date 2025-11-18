中文
    15:19, 18 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦与土耳其深化卫生数字化合作

    哈萨克国际通讯社讯）据卫生部新闻局消息，卫生部副部长叶尔博勒·奥斯潘诺夫在安卡拉同土耳其卫生部副部长舒阿伊普·比林吉举行了会谈。

    双方重点讨论了扩大双边互动的问题，其中包括在医疗领域引入数字化解决方案和人工智能技术的经验交流。土方介绍了本国卫生系统的运作情况，涵盖医疗服务组织方式、融资原则、数字化水平以及主要行业指标等内容。

    会议的一个专门部分围绕USHAŞ（负责协调国际医疗服务和医疗旅游的国家机构）的工作展开。双方特别关注了土耳其E-Nabız国家数字平台的架构，以及其他医疗信息系统的运行机制。

    据介绍，土方提出的数字化方案能够实现医疗数据整合、提升服务质量，并为患者提供更加便捷的数字服务。双方讨论了在哈萨克斯坦借鉴这些解决方案的可能性，包括建立统一医疗数据基础、开发电子健康护照以及改进用户服务等方向。

    奥斯潘诺夫与比林吉还讨论了在哈萨克斯坦举办“土耳其医学日”活动的倡议，旨在加强专业交流、推广先进实践，并探讨在两国诊所和高校基础上开展医务人员培训和再培训项目的前景。

    会谈最后，双方确认愿进一步深化伙伴关系，并在借鉴土耳其经验的基础上共同推进数字化项目。双方计划制定并签署一项关于医疗卫生数字化合作的联合协定。

    【编译：阿遥】

