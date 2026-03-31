哈萨克斯坦与北马其顿举行第三轮政治磋商 探讨免签等事宜

哈萨克斯坦外交部副部长阿尔曼·伊塞托夫与北马其顿外交和对外贸易部副部长佐兰·迪米特罗夫斯基共同主持磋商。双方积极评价两国关系发展势头，并就地区及国际热点议题交换意见。两国外交官高度评价北马其顿总统戈尔达纳·西尔亚诺夫斯卡-达夫科娃及外长蒂姆乔·穆春斯基2025年访哈取得的丰硕成果。

会谈期间，双方梳理了双边及多边框架下的优先事项，商定进一步拓展政治、经贸、人文等领域合作。

促进双边贸易、推动贸易结构多元化为磋商重点，涵盖农业、能源、交通、旅游、教育、文化等领域。双方还探讨了完善双边关系法律基础的前景，特别探讨了为持普通护照人员引入免签制度的可能性。

迪米特罗夫斯基祝贺哈萨克斯坦3月15日全民公投顺利通过新宪法，坚信相关改革将有力推动国家发展。

伊塞托夫指出，哈方高度重视全面发展对北马关系。两国去年已庆祝建交30周年，双方在各优先领域互动始终保持积极势头。

双方表示愿共同推动双边合作提质升级，今后将重点关注联合商业项目务实落地，致力于吸引双向投资进入两国经济各领域。

双方商定，今年4月在斯科普里举办哈萨克斯坦经贸代表团推介活动，并在此框架下通过两国贸促机构建立商业理事会。

【编译：阿遥】