哈萨克斯坦与全球科技巨头签100亿美元协议 共建"数据中心谷"

哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫，哈萨克电信股份公司董事长巴格达特·穆辛，以及美国驻哈萨克斯坦大使朱莉·斯塔夫出席了会见。

美国Firebird公司专注于人工智能基础设施建设、数据中心开发及高性能计算系统的设计。该公司在全球多个地区开展业务，并与全球人工智能、高性能计算及数字基础设施领域的领军企业NVIDIA建立了紧密的合作伙伴关系。Firebird提供的解决方案应用于全球多数领先的超级计算机和数据中心，同时也是现代生成式人工智能模型的主要技术底座。

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会谈期间，各方就国家人工智能基础设施的发展议题进行了深入探讨，重点聚焦于高性能计算算力的构建、现代化数据中心的布局，以及引进国际技术合作伙伴等事宜。

别克帖诺夫强调，人工智能与数字基础设施的发展是哈萨克斯坦的核心优先事项之一。

—国家元首已宣布2026年为"数字化与人工智能年"。本周，政府正式通过了《数字哈萨克斯坦（Digital Qazaqstan）》数字转型与人工智能发展国家战略。目前，重点数字化项目之一——位于埃基巴斯图兹市的"数据中心谷"项目正在稳步推进。我们的目标是构建一个承载全球数字基础设施的战略平台。我们高度重视与Firebird及NVIDIA等合作伙伴达成的共识，-别克帖诺夫表示。

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别克帖诺夫强调了"数据中心谷"项目的核心优势，包括广阔的土地储备、优惠政策以及具有竞争力的电力价格。项目的可扩展性是吸引投资者的关键因素：目前已有300兆瓦电力储备可供使用，未来计划分阶段提升至1吉瓦。

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拉兹米克·奥瓦基米扬强调了哈萨克斯坦在数字基础设施发展方面的巨大潜力。

—我特别赞赏托卡耶夫总统宣布2026年为"人工智能年"的远见卓识。初到哈萨克斯坦，我便深切感受到该国宏伟的战略目标、深厚的技术储备以及世界一流的人才资源。当今世界，那些致力于投资人工智能顶级算力、培养人才及打造创新生态系统的国家，将塑造未来的经济格局。Firebird融合了美国先进技术的落地经验、全球人工智能生态系统中的紧密合作关系，以及安全且高效实施超大规模基础设施项目的能力。2027年项目的投产将使哈萨克斯坦进入全球领先行列。我们的团队实力雄厚，前景广阔，我们很高兴能与哈萨克斯坦政府、NVIDIA及美国合作伙伴并肩工作，共同实现哈萨克斯坦的宏伟愿景，-他说道。

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雷夫·莱巴雷迪安介绍了实施"数据中心谷"项目的关键技术工具与路径，并分析了哈萨克斯坦融入全球人工智能生态系统的广阔前景。

—要发展人工智能，需要构建一个被称为"五层蛋糕"的架构。在这一架构下，我们将底层的所有技术整合，并转化为各行各业的特定应用，从而创造实实在在的价值。而这一切的基础始于能源。如果没有充足的能源，后续发展无从谈起，能源是立身之本。哈萨克斯坦能源资源丰富，且具备进一步增产的潜能，这使哈萨克斯坦成为启动该战略的理想之地。事实上，哈萨克斯坦能够参与到这"五层蛋糕"的每一个环节中。从我的见闻与感触来看，哈萨克斯坦正展现出进取的精神，充分利用其一切禀赋——无论是自然资源还是人才资本——以迎接人工智能的新纪元，-他表示。

与会者指出，全球范围内对同类项目的兴趣正呈爆发式增长。国际分析人士预测，未来几年全球人工智能市场规模将超过数千亿美元，且用于大模型训练与推理的算力需求每年正以翻倍的速度增长。正因如此，各国正围绕新一代数字经济的根基——基础设施，展开激烈的竞争。

对哈萨克斯坦而言，发展现代化数据中心与计算平台将为吸引投资、本地化数字服务、培养工程人才以及形成科技导向的新出口产业创造机遇。拥有高性能基础设施，还将有力支撑科学研究、支持初创企业、扩大云服务并促进人工智能解决方案在境内的广泛应用。

会谈结束后，各方签署了总额达100亿美元的人工智能与数字基础设施领域合作协议：

——哈萨克斯坦人工智能和数字发展部与Firebird公司签署关于战略合作的协议。该文件确定了发展人工智能生态系统的框架，并就以Alem.ai为基础建立"Firebird Labs Kazakhstan"中心达成了共识；

——"KT-TELECOM"有限责任公司与Firebird签署了关于合作基本条件的具有约束力的条款清单，明确了"数据中心谷"项目合作的技术与组织参数。

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此次签署的协议为"数据中心谷"项目的深入实施奠定了坚实基础。该项目旨在打造现代化技术底座，以支持人工智能的全面应用、云技术及新一代数字服务。所签署的协议充分展示了全球科技巨头对哈萨克斯坦作为发展人工智能基础设施理想平台的浓厚兴趣，并将进一步巩固哈萨克斯坦在中央欧亚地区新兴数字枢纽的地位。