总统：积极参与全球议程提升哈萨克斯坦国际威望

托卡耶夫指出，除其本人密集出访外，亚洲、欧洲和中东多国有影响力的领导人也相继访问阿斯塔纳。无论是出访还是接待来访，各类会谈的重点始终围绕经济、投资合作以及全球议程中的关键问题展开。仅在去年，哈萨克斯坦就签署了总金额超过700亿美元的合作文件，涵盖国家优先发展的重要领域。

总统强调，作为地处欧亚大陆中心的国家，尤其是在当前国际局势动荡加剧的背景下，哈萨克斯坦不能置身事外。国家必须对国际关系中的重大问题形成自身立场，并清晰表达看法。正因如此，他在联合国大会周年会议上系统阐述了哈萨克斯坦关于联合国改革的立场和主张。

在谈及外界关于其参与调解国际冲突的猜测时，托卡耶夫明确表示，他无意担任国际争端调解人，也无意重返联合国体系工作，尽管部分国家曾提出相关建议。不过，他确实参加了一些闭门会议和讨论，应多国领导人请求就复杂国际问题交流看法。

“我认为无需通过媒体宣传此类重要工作，因为我远离民粹主义。这一立场对闭门会议参与者同样重要。”托卡耶夫总统说。

针对近期围绕哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在俄罗斯的会晤所引发的讨论，托卡耶夫表示，此类会面属于非正式性质，俄方也多次作出相同说明。他强调，相关会谈内容并不在其关注范围之内，也未加以过问。

托卡耶夫同时重申，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫是现代哈萨克斯坦国家的奠基人，其在建立国家制度、推动市场经济和建设新首都等方面的历史性贡献不容否认。总统强调，建设公正、法治和有秩序的国家，意味着应当客观、公平评价每一位公民对国家发展的贡献。

在回答有关未来权力交接的问题时，托卡耶夫表示，目前谈论这一话题仍为时尚早，国家前方仍有数年艰巨而繁重的工作需要完成。

【编译：木合塔尔·木拉提】