《阿凡达：火与烬》全球票房破十亿

据票房统计网站BoxOfficeMojo1月4日发布的电影市场数据，28部影片北美周末票房(1月2日至4日)报收逾1.3亿美元，较前一周末减少约24%，较去年开年数据则增长约25%。在《阿凡达：火与烬》助力下，北美周末票房连续三个统计周期保持在1亿美元之上。

自2025年12月19日首映至今，《阿凡达：火与烬》雄霸北美单日票房榜首，以约4003万美元第三次夺得北美周末票房冠军，并蝉联北美周末票房十强中平均票房最高的影片。这部由詹姆斯·卡梅隆执导并联合编剧的奇幻冒险动作片北美票房现已超过3亿美元，全球票房约10.83亿美元。

动画片《疯狂动物城2》(Zootopia2)亦展现出后劲绵长的票房号召力。在放映影厅数量继续减少的情况下，其周末票房此番环比微降4.2%，以约1903万美元蝉联本期北美周末票房排行榜亚军。自2025年11月26日首映以来，该片北美票房约3.64亿美元、全球票房达15.88亿美元，均超越第一部票房成绩。

改编自弗雷达·麦克法登同名畅销小说的惊悚片《家弑服务》(The Housemaid)，以约1487万美元周末票房从上期榜单第4名重返本轮排名季军席位。其北美票房现约7572万美元、总票房约9205万美元。

《至尊马蒂》(Marty Supreme)紧随其后，以约1255万美元周末票房从上期榜单季军降至本轮排名第4位，总票房现约5805万美元。这部由“甜茶”提莫西·查拉梅主演的运动剧情片口碑坚挺，目前烂番茄新鲜度达94%(264评)，并获第83届美国电影电视金球奖重头奖项提名，成为今年好莱坞颁奖季热门选手。

同获第83届美国电影电视金球奖提名的《蓝调之歌》(Song Sung Blue)，第二个上映周末票房环比仅降17.9%，以约581万美元续居本期榜单第8位。这部传记歌舞剧情片由休·杰克曼和凯特·哈德森主演，总票房现约3007万美元。

此外，奇幻动画片《海绵宝宝：深海大冒险》(The SpongeBob Movie：Search for SquarePants)以约820万美元周末票房从上期榜单第7名回升至本轮排名第6位，总票房突破1亿美元。

新的一周，科幻惊悚片《灵魂伴侣》(Soulm8te)、恐怖片《猩疯血雨》(Primate)、剧情片《陌生人》(I Was a Stranger)和科幻冒险动作片《末日逃生2：迁移》(Greenland2：Migration)将于1月9日公映。