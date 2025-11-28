哈萨克斯坦与全球电商平台加强协作 推进税收与数字贸易管理升级

会议期间，哈方与全球主要电商平台——1688、阿里国际数字商业集团（Alibaba International Digital Commerce Group）、拼多多、淘宝、TEMU 等公司举行了多场会谈。哈方代表详细介绍了将于2026年生效的《哈萨克斯坦共和国新税法典》的关键条款，尤其是与境外互联网平台相关的规定，包括：

将增值税税率提高至16%；

境外互联网平台的“条件性注册”规则；

增值税征管与管理机制；

数据交换要求和技术标准。

哈方强调，通过提升电子交易透明度、严格遵守法律规范、降低税务风险，可促进跨境电商健康发展。

Фото: gov.kz

会议还单独讨论了境外平台在哈萨克斯坦市场的发展前景，以及支持哈萨克斯坦卖家扩大参与全球电商贸易的机会。多家国际电商企业表示愿进一步拓展合作，并计划吸引更多哈萨克斯坦供应商加入其生态体系。

根据统计，2025年前11个月，境外互联网平台向哈萨克斯坦预算缴纳的税收达557亿坚戈，较2024年同期的320亿坚戈增加230亿坚戈。这表明跨境数字贸易持续增长，税务管理透明度和征管效率显著提高。

会谈中，双方还重点讨论了有关包裹和跨境物品的“提前报文”机制，包括为加快邮政货物处理、优化物流流程所需的数据要求。

此外，代表团中还包括国家收入委员会下属的数字丝绸之路有限责任公司（Digital Silk Road Company），该公司负责数据交换及信息系统整合领域的数字化解决方案。

此次工作访问加强了哈萨克斯坦与全球主要互联网平台之间的合作，有助于推动信息交流、完善税收与海关管理机制，并为进一步打造哈萨克斯坦电子商务的竞争性生态体系奠定重要基础。

【编译：达娜】