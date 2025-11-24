哈萨克斯坦与卡塔尔签署移管被判刑人条约

在与卡塔尔总检察长伊萨·本·萨阿德·努艾米博士的会谈中，双方围绕加强人权保护、打击犯罪以及国际安全领域的双边合作等广泛议题进行了深入交流。

阿斯洛夫强调，有必要进一步扩大两国执法机关之间的协作，并积极运用人工智能和数字技术，重点加强对毒品贩运、有组织犯罪和网络诈骗等犯罪活动的打击、遏制和预防。

为交流实践经验，卡塔尔检察机关展示了其刑事研究所的相关工作和打击网络犯罪的措施，并介绍了旨在提升业务能力的信息系统运行情况。

会晤结束后，两国检察机关负责人签署了两份旨在深化双边合作的重要文件。

第一份是《哈萨克斯坦共和国与卡塔尔国关于移管被判刑人的条约》，该条约将允许在对方国家被判刑的人员在其本国服刑。

第二份是两国总检察院之间的协作与合作谅解备忘录，根据该备忘录，双方将就检察业务经验、法律及其他信息开展交流。

值得一提的是，去年年2月14日，哈萨克斯坦已与卡塔尔签署了关于引渡和刑事司法协助的协议。今年3月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫批准了该协议。

【编译：阿遥】