哈萨克斯坦总统托卡耶夫与欧盟领导人发表联合声明

领导人们一致认为，在互联互通、能源安全以及保障供应链韧性的地缘政治意义日益凸显的背景下，托卡耶夫总统此次访问是哈萨克斯坦与欧盟加强战略伙伴关系的重要标志。双方重申，将在《哈萨克斯坦共和国与欧洲联盟扩大伙伴关系与合作协议》框架下进一步深化合作。

双方强调，欧盟是哈萨克斯坦最重要的贸易与投资伙伴之一，并同意继续改善投资环境，加强在欧盟“全球门户”战略框架下重点领域的合作，特别是在关键原材料、能源、交通、数字化及新技术等方向深化战略协作。

领导人们特别强调了跨里海国际运输路线（中间走廊）的战略意义，并欢迎在欧盟“全球门户”战略框架下不断扩大相关合作。双方还对水平航空协定的签署，以及关于签证便利化和重新接纳协议谈判的顺利结束表示欢迎，认为这将有力促进哈萨克斯坦与欧盟公民之间的人员往来和民间交流。

双方重申了加强关键原材料领域合作的重要性，并表示将致力于落实《关于实施哈萨克斯坦与欧盟关键原材料、电池及绿色氢能价值链战略伙伴关系的路线图》。此外，双方一致认为，建立可靠的能源伙伴关系具有重要意义，并认可哈萨克斯坦在向欧洲供应石油和铀资源方面发挥的重要作用，同时指出双方在可再生能源及和平利用原子能领域拥有广阔合作空间。双方还欢迎围绕制裁问题持续开展建设性对话。

领导人们欢迎与欧洲投资银行及欧洲复兴开发银行进一步加强合作，并高度评价与欧洲投资银行签署的互联互通支持协议（1.5亿欧元），以及与欧洲复兴开发银行签署的关于在哈萨克斯坦建立国际认证国家化学分析实验室的谅解备忘录。上述倡议将在与欧盟建立的“欧洲团队”方针框架下实施。此外，根据2025年“中亚－欧盟”峰会宣言，双方支持设立欧洲投资银行阿斯塔纳代表处。

双方对阿斯塔纳航空公司与空中客车公司签署总额71.45亿欧元、涉及采购50架航空器的协议表示欢迎。双方指出，该协议是哈萨克斯坦与欧盟在航空、创新、交通互联互通以及吸引私营部门投资等领域合作持续深化的具体体现。

双方重申，将继续推进气候行动和绿色能源转型，并支持通过保持密切对话提升竞争力、深化经济合作。同时，双方欢迎教育、科研和创新领域合作不断扩大，特别是在伊拉斯谟+计划和“地平线欧洲”计划框架下开展的合作。

欧盟认可哈萨克斯坦正在推进的政治改革进程，并强调2026年3月全民公投通过新宪法具有重要意义。双方欢迎在人权、法治及反腐败等问题上持续开展对话，包括与威尼斯委员会的合作，以及在TAIEX和Twinning计划框架下实施的务实合作项目。

双方确认，将共同致力于维护和平、安全与稳定，坚定支持《联合国宪章》的原则，包括尊重主权和领土完整以及通过和平方式解决争端。双方强调，基于联合国原则开展有效多边合作具有重要意义，并重申支持通过和平手段解决冲突。双方还强调，应进一步加强全球裁军与防扩散机制，包括支持建立无核武器区。欧盟注意到哈萨克斯坦提出的倡议，即在联合国体系框架内建立国际水组织，以共同应对全球水资源问题。

双方欢迎中亚与欧盟关系提升至战略伙伴关系水平，并高度评价2026年4月在阿斯塔纳举行的区域生态峰会取得的成果。双方重申，为实现共同繁荣、增强韧性、促进可持续发展和维护地区稳定，进一步加强中亚区域合作至关重要。