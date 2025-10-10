哈萨克斯坦与日本三菱商事探讨能源与绿色技术合作

会谈期间，双方就能源、工业、基础设施、绿色技术和氢能等领域的合作前景进行了深入探讨。特别关注了日本企业在脱碳化、工业企业现代化以及城市可持续基础设施建设方面的潜在参与。

副外长库安特洛夫指出，日本是哈萨克斯坦在亚太地区的重要战略伙伴之一。他表示，三菱商事长期在哈萨克斯坦开展业务，是两国高水平互信的有力体现。哈方愿在绿色能源、原材料深加工、数字技术等优先领域推动新的联合项目落地。

Juro Baba强调，三菱商事视哈萨克斯坦为可靠的合作伙伴，也是中亚地区最具发展潜力的投资平台之一。他表示，公司将继续在清洁能源、氢能技术及城市基础设施现代化领域深化合作，并积极评估参与哈萨克斯坦工业和能源潜力开发项目的机会。

三菱商事创立于1950年，是日本最大的综合性贸易与产业集团，在全球80个国家拥有超过1300家子公司与合作伙伴。

该公司自1993年进入哈萨克斯坦市场以来，已参与多项重大项目，包括热电厂和污水处理设施的现代化改造、能源与交通设备供应，以及在生态环保、医疗健康和教育领域的社会项目。

【编译：达娜】