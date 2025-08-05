哈萨克斯坦与越南ROX集团探讨可再生能源等项目合作

据介绍，ROX集团对在哈萨克斯坦开展可再生能源领域项目表现出浓厚兴趣，尤其关注大型能源设施的建设。此外，该集团还考虑参与工业和旅游基础设施建设，并积极探索进入银行和金融服务领域的机会。

库安特洛夫在会谈中指出，哈萨克斯坦致力于吸引战略合作型和能够在本国长期发展的投资者。他表示：

- 我们的目标不仅是扩大投资流入，更重要的是吸引高质量、具有技术含量和可持续性的项目。我们致力于营造一个使ROX集团等公司能够安心在哈萨克斯坦推进项目的良好环境，这些项目应切实推动国家经济发展。

Le Anh Duc在发言中指出，哈萨克斯坦在地理位置、政治稳定和投资吸引力方面兼具优势。他高度评价了该国的营商环境以及政府为支持外资所采取的各项举措，并表示哈萨克斯坦在能源、物流和金融服务等领域潜力巨大，有望成为ROX集团区域发展战略中的关键一环。

双方表示，将继续保持建设性对话，并共同探讨具体的合作方向。哈方也重申，将为投资机会考察、项目推进及与政府相关部门和发展机构的对接提供全方位支持。

资料补充：ROX集团成立于1996年，是越南最大的民营多元化企业集团之一，涉足能源、地产开发、金融、基础设施及酒店管理等多个领域。该集团的投资项目遍布全球12个国家，总对外投资额超过30亿美元。其旗舰项目包括一座装机容量达1900兆瓦的太阳能电站，以及位于比什凯克的大型城市集群开发项目。

【编译：达娜】