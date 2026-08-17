哈萨克斯坦与阿塞拜疆如何构建经济发展新模式

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正将发展重点放在工业、加工制造、物流和数字技术领域，阿塞拜疆则更加重视交通运输、绿色能源和旅游业。两国正在推进的这些项目，将在多大程度上推动经济多元化？哈萨克国际通讯社驻巴库记者对此进行了分析。

摆脱石油依赖的经济转型

尽管从国内生产总值（GDP）规模来看，哈萨克斯坦经济体量约为阿塞拜疆的3倍，但两国面临着相似的发展任务，包括降低油气产业在经济中的比重、培育新的经济增长点，以及减少对国际大宗商品价格波动的依赖。

因此，对哈萨克斯坦和阿塞拜疆而言，经济多元化已不再是一项短期任务，而是成为长期发展战略。这一方向已被纳入两国战略性文件，发展新的经济部门成为共同重点。

哈萨克斯坦《2029年前国家发展规划》指出，以出口为导向的原材料经济模式，其长期增长潜力正在逐渐下降。例如，2022年，矿产资源综合产业占哈萨克斯坦GDP的比重超过15%，在出口中的占比约为70%。在此背景下，加工制造业、交通运输和物流、农业综合体、数字经济、创新和旅游业被确定为新的经济增长引擎。

阿塞拜疆也在实施旨在强化非石油产业的经济政策。根据阿塞拜疆国家统计委员会的数据，去年该国油气产业增加值下降1.6%，非油气产业则增长2.7%。这一变化表明，非资源型产业在阿塞拜疆经济中的作用正在逐步增强。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

两种不同的多元化模式

降低经济对资源型产业的依赖，是哈萨克斯坦和阿塞拜疆共同的战略目标。不过，两国正根据各自的经济潜力和地理优势，采取不同的发展路径。

哈萨克斯坦重点发展加工制造业，推动原材料深加工、关键矿产资源开发和经济数字化。同时，人工智能应用、农业综合体现代化以及扩大过境运输潜力，也被视为新的经济增长方向。

这些目标已在《2029年前国家发展规划》中以具体指标予以明确。根据规划，哈萨克斯坦经济总量将增至4500亿美元，加工制造业产品出口额提高至379亿美元，过境运输量增至4300万吨，IT服务出口额达到18亿美元。同时，固定资本投资占GDP的比重计划提高至23%。

相比之下，阿塞拜疆正在充分利用其地理位置这一重要优势。作为连接欧洲和亚洲交通线路的重要节点，阿塞拜疆将发展国际物流、跨里海国际运输路线（中间走廊）以及阿拉特自由经济区作为重点。此外，工业园区、石油化工综合体、旅游业和可再生能源项目，也成为增强该国非石油经济的重要方向。

国家基金成为金融稳定的重要支撑

对于哈萨克斯坦和阿塞拜疆而言，国家基金都是管理油气收入的重要工具。此类基金有助于在国际油价波动时期维持金融稳定、积累长期储备，并将自然资源收入的一部分用于国家发展。

在哈萨克斯坦，这一职能由国家基金承担。截至去年年底，国家基金资产达到738亿美元，较上年增长11.46%，增加75.9亿美元。基金投资收益达到87亿美元，年收益率为15.09%，创基金成立以来最高水平。

与此同时，哈萨克斯坦国家基金向共和国预算划拨5.25万亿坚戈，约合105亿美元。其中，2万亿坚戈用于保障性转移支付，3.25万亿坚戈用于专项转移支付。

这意味着哈萨克斯坦需要维持一个重要平衡：一方面，石油收入需要用于履行预算义务和推动经济发展；另一方面，也需要逐步降低预算收入对国家基金转移支付的依赖。因此，国家基金资金管理与培育新的经济增长点这一任务直接相关。

在阿塞拜疆，这一职能由1999年成立的阿塞拜疆国家石油基金（SOFAZ）承担。该基金负责积累油气资源收入，用于战略项目融资，并将部分国家财富留存给后代。

截至2025年底，SOFAZ资产达到735.4亿美元，同比增长22.5%。基金收入约为221亿美元，支出为86亿美元；投资收益达到41亿美元，投资组合收益率为6.2%。同年，该基金向国家预算划拨约85亿美元。

两国的国家基金均积累了可观的金融资源，为基础设施现代化、经济发展以及投资新的增长领域提供了条件。不过，从长期来看，目标并不仅仅是扩大基金规模，更重要的是构建受石油市场周期性波动影响较小、稳定且多元化的经济基础。

专家怎么看？

专家认为，哈萨克斯坦和阿塞拜疆在继续保持油气生产国地位的同时，正在逐步向新的经济增长模式转型。在这一模式下，油气产业仍然发挥重要作用，但不再被视为经济增长最主要且唯一的驱动力。

Trend国际通讯社副总编辑莉亚曼·泽伊纳洛娃表示，近年来，阿塞拜疆在推动经济多元化方面取得了显著成效。

“几年前，非石油产业在国内生产总值中的占比仅略高于一半，如今这一比例已经超过70%。”泽伊纳洛娃说。

Фото: Ляман Зейналованинг шахсий архивидан

她指出，交通运输和物流、农业综合体、旅游业、加工制造业、数字技术和可再生能源等领域共同推动了这一增长。哈萨克斯坦也正在经历类似的转型。

“哈萨克斯坦正在优先发展加工制造业、交通基础设施、农业和加工产业，推动经济发展重点从原材料生产转向生产高附加值产品。”泽伊纳洛娃说。

《Region Plus》分析杂志经济部负责人努尔拉娜·古利耶娃指出，两国推动经济多元化的背后存在相似的因素。

“长期以来，哈萨克斯坦和阿塞拜疆按照相似的发展模式前进。碳氢化合物出口收入使两国得以建立大型国有油气企业、设立国家基金，并为大规模基础设施项目提供资金。然而，预算和出口对国际能源价格的依赖，使经济多元化成为一项战略性必然选择。当前的任务不仅是提高非石油产业的比重，还要培育能够进入国际市场并持续创造外汇收入的新产业。”古利耶娃说。

Фото: Нурлана Гулиеванинг шахсий архивидан

不过，两国在实现这一目标方面所具备的基础条件有所不同。古利耶娃认为，哈萨克斯坦的主要优势在于庞大的资源基础、较高的农业发展潜力以及丰富的关键矿产资源储量。这些条件为发展冶金、油气化工、机械制造和原材料深加工等产业提供了可能。

“与中国拥有直接陆地边界，以及参与欧亚大陆主要交通运输线路，也是哈萨克斯坦的重要优势。”她指出。

阿塞拜疆则在充分利用自身地理位置以及长期建设形成的基础设施推动经济发展。其中，卡拉巴赫和东赞格祖尔地区的重建正在形成新的经济活动增长点。

“这里正在建设新的城市、交通和能源基础设施、工业区以及现代化生产基地。”古利耶娃说。

专家认为，对两国而言，相互借鉴发展经验同样具有重要意义。泽伊纳洛娃表示，哈萨克斯坦在发展工业合作和加工制造业方面的经验可以为阿塞拜疆提供参考，而哈萨克斯坦也可以借鉴阿塞拜疆在发展国际运输走廊和现代物流基础设施方面的做法。

古利耶娃认为，两国还可以进一步扩大经验交流的范围。

“阿塞拜疆在实施综合性基础设施项目、公共服务数字化以及协调交通和能源政策方面的经验，可以为哈萨克斯坦提供借鉴。与此同时，阿塞拜疆也可以借鉴哈萨克斯坦在打造工业集群、发展采矿产业以及吸引大型国际投资者进入加工制造业方面的做法。”她说。

多元化成为共同合作方向

经济多元化对于哈萨克斯坦和阿塞拜疆而言，不仅是一项国内经济任务，也正在成为扩大双边合作的新方向。虽然两国都希望减少对原材料出口的依赖，但正根据各自的资源禀赋、地理位置和基础设施条件，采取不同的发展路径。

这种差异也为两国构建优势互补的伙伴关系创造了条件。哈萨克斯坦拥有庞大的资源基础、国内市场以及中亚地区的交通运输潜力，而阿塞拜疆则是经里海和南高加索地区通往欧洲市场的重要节点。将双方优势结合起来，有望为交通运输、工业生产和能源领域发展新的合作联系创造条件。

其中一个重要方向是发展跨里海国际运输路线（中间走廊）。哈萨克斯坦和阿塞拜疆正在共同提升该路线的运输能力，并推动运输体系向更加高效和数字化的方向转型。由哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚共同成立的Middle Corridor Multimodal合资企业，旨在按照“一站式”原则组织货物运输。

与此同时，连接哈萨克斯坦和阿塞拜疆的跨里海海底光纤通信线路也正在建设。未来，该项目将成为连接欧洲与中国的数字走廊的一部分。

交通互联互通的发展也为工业合作创造了新的空间。例如，阿塞拜疆ATEF Group公司正在阿克套海港经济特区实施电缆和变压器生产厂建设项目。该项目不仅有助于增加投资，也将推动哈萨克斯坦形成新的生产能力，为区域基础设施项目生产所需产品。

能源是双方另一个具有发展前景的合作方向。哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦正在推进“绿色走廊”项目，计划输送由可再生能源生产的电力并将其供应至欧洲。今年4月，哈萨克斯坦批准了相关协议。

该文件除涉及可再生能源合作外，还涵盖清洁氢和氨的生产、运输及贸易。各方同时正在研究能源系统互联以及建设新输电线路等问题。

这些项目表明，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的合作正在逐步超越传统的原材料贸易。中间走廊有助于加强交通互联互通，工业合作能够推动新的生产能力形成，而“绿色走廊”则为发展能源伙伴关系开辟了新的方向。

从长期来看，这些举措有望扩大贸易和投资规模，并推动形成连接中亚、南高加索和欧洲的新型物流、产业和能源链条。