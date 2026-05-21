哈萨克斯坦与中国澳门签署三项司法合作协议

此次签署的协议包括《引渡逃犯协议》《刑事司法协助协议》以及《被判刑人移管协议》。

其中，《引渡逃犯协议》确立了跨境引渡法律机制，适用于在一方司法辖区实施犯罪、并在另一方辖区藏匿的犯罪嫌疑人。

《刑事司法协助协议》则为哈萨克斯坦与澳门执法机关在刑事案件调查中的合作奠定国际法律基础，包括开展取证、追查犯罪嫌疑人及被告人罪责，以及冻结、没收犯罪所得财产等程序性合作。

根据《被判刑人移管协议》，在境外犯罪并被判处监禁的两地公民，可返回本国服刑，以便在所属国领土内执行刑罚。

访问期间，别热克·阿斯洛夫还与澳门检察长叶迅生举行会谈。双方重点讨论了国际安全合作、打击跨国犯罪、吸引与保护投资，以及非法资产追缴与返还等议题。

会谈结束后，双方就进一步深化合作、加强快速信息交换以及在其他共同关心的法律问题上开展协作达成一致。

报道指出，作为亚洲重要金融中心之一，澳门与哈萨克斯坦建立相关国际合作机制，是哈萨克斯坦总检察院与哈萨克斯坦驻华使馆共同推动的成果。

【编译：达娜】