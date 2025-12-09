房价与交易双上涨：2025年哈国房地产保持强劲势头

哪些地区正在建设新住房？

哈萨克斯坦的大部分住房建设，特别是新建项目，主要集中在国家大型城市及经济中心周边。根据统计局2025年10月的数据，建筑活动最为活跃的地区和城市包括：

阿斯塔纳：新建建筑面积达3,365,796平方米，居全国首位。为加快住房建设步伐，阿斯塔纳市正在推进多项新项目。 阿拉木图：新建建筑面积达2,139,760平方米，仅次于阿斯塔纳。该市的住房建设活动依然保持高位。 奇姆肯特：当地正在实施多项扩大住房建设的项目，建筑业表现突出。 克孜勒奥尔达州和阿克托别州：两地的建筑指标均较高，不过克孜勒奥尔达州在10月的建筑量有所回落。

这些数据显示，在人口流动加快、住房需求持续增长的地区，尤其是阿斯塔纳和阿拉木图，正吸引更多能够满足市场需求的建设项目。

新的纪录

据介绍，今年将有1,920万平方米住房投入使用，创下历史新高。该行业的实际成交量指数也已超过115%。工业和建设部部长叶尔赛因·纳哈斯帕耶夫在总理府新闻发布会上公布了这一消息。

交易数量：领先者与区域动态

在住房买卖交易数量方面，阿斯塔纳（8,945宗）和阿拉木图（7,868宗）位居前列。卡拉干达州达成2,982宗交易，增势明显。相较之下，乌勒套州的交易量偏低，显示当地住房购买需求有限。

10月份，全国住房交易总数为41,259宗，其中多单元住宅（公寓）交易占32,542宗，占总体的78.9%；独立式住宅（独栋房屋）交易为8,717宗。两居室公寓在多单元住宅中最受欢迎。

从地区动态来看，库斯塔奈州交易量增长15.8%；阿拉木图市则下降11.2%。奇姆肯特市的交易量增长7.7%，反映当地市场持续活跃。

价格：住房市场的波动

价格依然是判断住房市场走势的重要指标。2025年10月，新建住房平均价格为每平方米555,161坚戈，二手公寓平均价格为571,828坚戈。与去年同期相比，这些价格有所上涨，但市场需求仍保持旺盛。

阿斯塔纳和阿拉木图的房价明显偏高，主要受建设速度快和人口持续流入影响。其他地区的价格变动则更具差异性，如库斯塔奈州上涨18.4%，克孜勒奥尔达州则有所下降，这与地区经济状况、建设规模变化及居民购买力密切相关。

总结

2025年，哈萨克斯坦住房市场继续保持强劲势头。地区差异、交易量变化和价格动态，都是观察未来市场走势的重要参考。建筑行业活力增强、新房供应增加，使满足居民住房需求成为可能；同时，价格波动及交易增长也再次表明住房市场与国家经济各领域之间的紧密联系。

【编译：阿遥】