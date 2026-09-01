哈萨克斯坦与上合组织成员国的贸易额达到726亿美元

数据显示，哈萨克斯坦对上海合作组织成员国的出口额为307亿美元，进口额为418亿美元。

哈萨克斯坦与上合组织成员国的主要贸易伙伴是中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。2025年，哈萨克斯坦与中国的贸易额为342亿美元，与俄罗斯为274亿美元，与乌兹别克斯坦为48亿美元，与吉尔吉斯斯坦为22亿美元。

哈萨克斯坦对上合组织成员国出口的主要商品包括铀、铜矿石及精矿、原油、铜及阴极铜、天然气、小麦和铁合金。

2025年，多种农产品和制成品的出口均有所增长。其中，动物饲料产品出口增长2.5倍，达到6.149亿美元；葵花籽油出口增长62.4%，达到6.337亿美元；小麦出口增长17.1%，达到11.3亿美元；大麦出口增长22%；小麦粉出口增长11.8%；亚麻籽出口增长72.9%。

哈萨克斯坦从上海合作组织成员国进口的主要商品包括乘用车、车身、天然气、石油产品、黄金、计算器，以及汽车和拖拉机零部件。

铀、铜矿石及精矿、石油、铜、天然气和小麦仍然是哈萨克斯坦的主要出口产品。此外，葵花籽油、动物饲料、面粉、大麦和其他农产品出口的增长表明，国外市场对哈萨克斯坦产品的需求旺盛。