哈萨克斯坦与世界卫生组织携手应对肥胖症流行

此次活动旨在制定国家“路线图”，以便将现代化的超重预防和治疗方法融入基层医疗保健体系。

这项议程的紧迫性源于令人震惊的统计数据：根据“STEPS 2024”研究，哈萨克斯坦58%的成年人口（18岁及以上）体重超标。同时，22.4%的公民被诊断为临床肥胖。

在这种情况下，儿童的情况同样严峻：根据COSI（2020）的一项研究，6-9岁儿童中超重者占20.6%，肥胖者占6.6%。这些指标表明，国家层面亟需采取果断措施。

这项工作是为了落实总理的指示，制定一项旨在降低肥胖症患病率并创造健康饮食环境的综合计划。

要系统性地解决这个问题，需要所有相关部门集中精力，并将理论概念转化为实际操作工具。

哈萨克斯坦卫生部副部长阿莉娅·鲁斯捷莫娃在活动开幕式上指出，这些决定具有重要的战略意义。

- 肥胖不仅是一个医学问题，也是全球公共卫生和经济面临的挑战，亟需各国采取紧急政策行动。我们的任务是将行之有效的国际工具应用于我们的优先事项，重点关注合理营养、税收政策以及医疗和预防保健服务的可及性。-她说。

国际专家确认，他们已准备好支持哈萨克斯坦落实这些倡议。

- 在哈萨克斯坦，我们正与合作伙伴共同制定一套综合方案，涵盖减少含糖饮料的供应、保护儿童免受过度营销的影响、培训医生以及引进现代治疗方法等各个方面。我们的共同目标是显著降低肥胖症及相关疾病的发病率。-世界卫生组织哈萨克斯坦办事处主任斯肯德·西拉说。

为实现其目标，哈萨克斯坦计划推出一系列措施，包括加强监管和推广健康饮食习惯。主要方向包括对含糖饮料征税、限制针对儿童的有害产品营销，以及在包装正面标注相关信息以告知消费者。

与此同时，还将开展基层医疗卫生服务的大规模现代化改造。

全科医生将接受“简短干预”技术的培训。这将有助于及早识别肥胖风险，并为患者提供全面的多学科管理。

为期三天的考察将最终批准一份切实可行的“路线图”，其中包含具体的实施期限和明确的责任划分。该计划预计在2030年前实施，旨在创建一个可持续的粮食环境和一套有效的预防体系，从而增强国民健康。

【编译：小穆】