托卡耶夫与欧洲新闻台董事会主席举行会谈

托卡耶夫指出，欧洲新闻台始终坚持客观报道，为受众提供真实可靠的信息，已成为享有国际声誉的重要媒体平台。

托卡耶夫表示，自欧洲新闻台于2024年在阿斯塔纳设立地区办公室以来，有关哈萨克斯坦及中亚地区政治、经济和文化生活的报道明显增多。

托卡耶夫对欧洲新闻台推出哈萨克语新闻服务表示欢迎，并指出，这充分体现了双方互利合作不断深化。

佩德罗·瓦加斯·大卫表示，哈萨克语成为欧洲新闻台媒体网络首次采用的中亚地区民族语言。

此外，他还就哈萨克斯坦新宪法的生效向哈萨克斯坦人民表示祝贺，并指出，宪法所确立的原则和价值理念，充分展现出哈萨克斯坦领导层建设一个更加现代、更加强大国家的坚定决心。

会谈期间，双方还就托卡耶夫总统日前对布鲁塞尔进行正式访问所取得的成果交换了意见。

佩德罗·瓦加斯·大卫表示，在总统访欧前夕，欧洲新闻台网站刊登了托卡耶夫总统的署名文章。文章中关于阿斯塔纳与欧盟进一步拓展战略伙伴关系前景的重要观点，获得了欧洲受众的积极反响。

他强调，欧洲专家普遍认为欧盟与哈萨克斯坦关系正保持强劲的发展势头，双方合作已呈现出前所未有的长期性和富有成效的发展态势。

双方还围绕共同实施一系列合作倡议进行了讨论。这些倡议将有助于推动中亚地区更好融入全球信息空间，并向国际社会更加广泛地展示哈萨克斯坦的发展成就。