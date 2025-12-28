数字化转型与实战化建设并进：2025年哈萨克斯坦国防领域的改革与挑战

纪念胜利80周年：首都举行大规模阅兵式

2025年，恰逢卫国战争胜利80周年和祖国保卫者日，阿斯塔纳时隔多年再次举行盛大阅兵。这场在“哈萨克民族（Qazaq Eli）”纪念碑前举行的阅兵式，成为近年来规模最大、内容最为丰富的军事活动之一。

来自武装力量及其他军队和军事编制的4000余名官兵参加了阅兵，其中女性军人超过200人。阅兵由哈萨克斯坦武装力量陆军总司令、少将梅列克·科舍克巴耶夫指挥。

徒步方阵、历史与现代军事装备、特种部队以及空中力量依次亮相，共动用300余台（套）地面与航空装备。阅兵式以具有象征意义的历史装备开场：T-34-85坦克率先通过广场，其后是ZIL-157卡车和“喀秋莎”火箭炮系统，生动展现了胜利精神的历史传承。

随后，T-72主战坦克、BMP-2步兵战车、BTR-80装甲运兵车、火炮系统、240毫米自行迫击炮、“冰雹”火箭炮系统，以及防空、反坦克装备陆续登场。特种部队、电子战、工程和化学防护装备也一并展示。

本届阅兵的一大亮点，是紧急情况部所属防护部队首次参阅。按该部特别订单生产的国产“ALAN-2”装甲车辆也首次公开亮相，成为哈萨克斯坦军工能力持续提升的直观体现。

空中方阵同样引人瞩目。苏-30SM、米格-29战斗机，C-295、安-72运输机，以及米-17、米-35M直升机编队飞越首都上空。阅兵最后，由300名军乐队员组成的联合军乐团完成了队列表演。

国防部指出，为保障阅兵准备工作顺利进行，参阅官兵在野外条件下集中驻训，帐篷营地内医院、食堂、洗浴等配套设施一应俱全。此次阅兵也成为自2018年以来哈萨克斯坦规模最大的一次军事庆典。

国防领域数字化加速推进

近年来，数字化已成为国防部推进军事管理现代化的重要方向，重点覆盖兵役登记、安全保障和官兵心理状态监测等领域。

目前，兵役登记系统已全面实现电子化。公民可通过www.egov.kz门户网站在线办理征兵延期或免役手续，无需提交纸质材料，从而减少征兵季的行政负担，提高透明度。

国防部介绍，全国各军营已安装全天候视频监控系统，覆盖营房、训练场地和公共区域，并逐步引入视频分析技术，以自动识别异常行为。

同时，MyArmy.kz门户网站正式上线，为适龄青年提供征兵流程、个人状态查询等在线服务。“智慧征兵办公室”系统的启用，也使年满17周岁的公民能够自动完成兵役登记。国防部表示，数字化改革已帮助优化多项流程，累计节省约10亿坚戈财政资金。

明确征兵边界：禁止“当街带走”

近年来，“当街强制带走应征青年”的问题在社会上引发广泛讨论。对此，国防部和执法机构在2025年作出明确回应，并在制度层面加以规范。

国防部第一副部长苏尔坦·卡马列特迪诺夫指出，现行法律中并不存在“当街强制带走入伍”的概念。宪法第36条虽规定保卫祖国是公民的义务，但这一义务不能以强制手段履行。如公民认为自身权利受到侵害，可依法向法院申诉。

国防部同时明确了征兵的具体程序：应征人须先收到地方军事管理机关正式送达的征兵通知；如本人未能接收，通知可由内务机关协助转交。只有在拒不配合警方合法要求的情况下，才可能被带至征兵点进行身份与资格核查，这并不等同于直接送往部队。

针对实践中存在的争议，2025年起，官方已明令禁止在街头、娱乐场所和公共空间带走应征人员。征兵通知除纸质形式外，也可通过1414统一联络中心以短信方式发送。

同时，政府强调，逃避兵役仍将承担法律责任。根据相关法规，无正当理由不到场者将面临行政处罚；故意逃避服役、伪造证明或故意伤害自身健康的行为，可能被追究刑事责任。

专家指出，招生季与征兵期重叠也是争议来源之一。部分高中毕业生在尚未获得高校正式录取结果前即被征召。对此，建议通过部门数据库对接，对已提交高校申请的考生自动给予延期。

军事训练强度持续提升

国防部数据显示，2025年全国武装力量共开展约6万项战备训练活动。陆军和空降突击部队完成了主要训练任务；空军执行了近千个昼夜飞行班次；防空部队组织了760次战斗协同演练；海军全年出海188次，总航程超过2.5万海里。

在总结性阶段，各军兵种联合开展约4500次实弹射击和战术演练。同时，“艾巴尔塔”“空降”“战斗友谊”“里海微风”等大型演习相继举行，重点检验部队协同和现代战争条件下的战术运用能力。

哈萨克斯坦维和人员在戈兰高地执行任务

哈萨克斯坦维和人员在国际舞台上的专业表现获得高度评价。联合国戈兰高地维和行动指挥官、加纳陆军少将安妮塔·阿斯玛向完成任务的哈萨克斯坦军人颁发联合国勋章。

一年任期内，共有99名维和军人完成轮换返回国内。哈萨克斯坦向联合国脱离接触观察员部队（UNDOF）派遣的首支国家分队共139人，主要任务是监督叙利亚与以色列之间的停火，并维护地区稳定。

工程排雷分队在任务区清除上千枚爆炸物。联合国方面每年向哈方支付约500万美元补偿，用于人员、装备和物资使用。

军营纪律与安全问题持续受关注

近年来，军营内安全事件引发社会高度关注。国防部表示，已通过加强视频监控、增加心理辅导力量等方式加以应对。今年征兵期间，超过700名青年被认定为心理上暂不适合服役。

国家领导人已责成有关部门对相关投诉进行限期审查，并确保依法调查。议会层面也就军中死亡和自伤事件提出质询，要求进一步提高透明度和问责力度。

国防部强调，整治军营问题需系统推进，既要加强内部管理，也要正视官兵入伍前的社会和心理因素。相关改革仍在持续推进之中。

