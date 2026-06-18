哈萨克斯坦与科威特商讨深化数字领域务实合作

会见中，双方重点就数字化转型、电子政务建设以及人工智能领域的合作前景进行了深入交流。

叶烈科耶夫向科方介绍了哈萨克斯坦当前推进数字化改革的有关情况，重点介绍了新设立的人工智能与数字发展部，以及国家在构建公共服务数字化生态体系方面取得的积极进展。

他指出，根据联合国电子政务发展指数，哈萨克斯坦在193个国家和地区中排名第24位，已跻身全球在线公共服务发展水平领先国家之列。

叶烈科耶夫还提到，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已宣布将2026年定为“数字化与人工智能之年”。在此背景下，哈萨克斯坦正持续加强人工智能技术研发，完善数字基础设施，并积极培养高水平信息技术人才。

此外，哈方向科方展示了国家电子政务系统的运行模式。目前，该系统已为居民和企业提供超过1000项在线公共服务。

科威特方面对哈萨克斯坦在公共管理数字化和电子服务发展领域积累的经验表现出浓厚兴趣，并高度评价哈方取得的成果。

双方一致同意，组织两国相关部门举行线上工作会议，并积极筹备互访活动，以进一步加强经验交流，推动双边数字领域务实合作不断深化。

据悉，科威特中央信息技术局是负责推动科威特公共部门数字化转型、电子政务建设以及国家数字战略制定和实施的核心主管机构。