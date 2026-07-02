湖泊、森林与传说交织的巴彦阿吾勒国家公园
（哈萨克国际通讯社讯）巴彦阿吾勒国家自然公园不仅是巴甫洛达尔州最重要的自然景观之一，也是哈萨克斯坦境内设立的首个国家公园。
该公园成立于1985年，属于具有共和国级重要意义的特别保护自然区域，主要任务是开展科学研究与自然保护工作。其核心使命在于维护生物多样性与景观多样性，并依托具有独特生态、科学、历史文化及休闲价值的自然综合体及国家自然储备基金对象，开展生态教育、科研、旅游与休闲活动。
公园总面积为68,452.8公顷。巴彦阿吾勒山脉位于哈萨克斯坦低丘地带，形成于古生代晚期。经过长期地质演化，其海拔高度维持在海平面以上400至1027米之间。
公园以湖泊景观著称。萨本德阔勒湖、贾斯拜湖、托莱格尔湖和毕尔詹湖四座湖泊被森林环抱，呈现出独特的岩石地貌与丰富的植被景观。贾斯拜湖名称源自纪念在抗敌战斗中牺牲的贾斯拜巴图尔（民族英雄）；萨本德阔勒湖则因湖水柔滑如肥皂般而得名；托莱格尔湖与出生于此地的著名诗人托莱格洛夫密切相关。公园内最高点为阿克别特山，其名称源于一则传说——相传一位名为阿克别特的姑娘为逃避包办婚姻在此跳崖。
巴彦阿吾勒国家公园不仅是自然遗产的守护地，也是重要的文化旅游目的地。游客可在此参观肯佩尔塔斯与阔戈尔申岩石、括阔恩尔—奥勒耶洞、植物步道、肯阿兰峡谷以及著名的“游客铭文”岩石。此外，贾斯拜巴图尔麻扎、托莱格洛夫之墓及玛什胡尔·朱苏普·阔佩耶夫陵墓等历史文化遗产也具有较高参观价值。对登山爱好者而言，纳亦扎塔斯山、英雄峰以及公园最高峰阿克别特山同样极具吸引力。
巴彦阿吾勒国家自然公园内分布有552种植物，其中5种被列入《哈萨克斯坦共和国红皮书》，包括春侧金盏花、白头翁、郁金香、黑桤木和针茅。植被中约有50种药用植物、40种观赏植物和30种食用植物。公园自然植被由草原与森林群落构成。在山谷地带，分布有灌木、羊茅、红针茅及锦鸡儿—百里香草原；在上层生物气候带，森林以松林为主，夹杂少量刺柏及覆盆子灌木丛；在下层区域，则为松树与白桦、山杨混交林，灌木层分布有蔷薇、小叶忍冬及黑果锦鸡儿。林地面积约占公园总面积的40%。
公园动物群包括45种哺乳动物，其中被列入《哈萨克斯坦共和国红皮书》的盘羊尤为珍贵。两栖类与爬行类共9种。鸟类多达205种，其中11种为红皮书保护物种，包括金雕、乌雕、草原雕、猎隼、雕鸮、白枕鹤、大黑背鸥、黑鹳、大天鹅、灰鹤及卷羽鹈鹕。鱼类以鲤科为主，共13种。此外，还记录有87种昆虫和10种水生软体动物，其中不乏珍稀保护物种。
目前，生态旅游已成为巴彦阿吾勒国家自然公园发展的重点方向，在有效平衡自然保护与休闲开发的同时推进可持续发展。游客在观赏生物多样性、独特地貌与文化遗产的同时，也能深入感受该地区厚重的历史积淀。