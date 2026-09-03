哈萨克斯坦与俄原集团签署首座核电站项目合同

（哈萨克国际通讯社讯）在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的第十一届东方经济论坛期间，哈萨克斯坦首座核电站设计、设备供应和建设合同正式签署。

该合同由哈萨克斯坦核电站有限责任公司与俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）旗下俄原子能出口公司（Atomstroyexport）股份公司签署。

签约仪式在哈萨克斯坦原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫和俄罗斯国家原子能公司总经理阿列克谢·利哈乔夫的见证下举行。

哈萨克斯坦原子能署表示，此次合同签署标志着哈萨克斯坦首座核电站建设项目进入新的实际实施阶段。

根据2026年5月28日签署的政府间协议，双方将启动既定程序，其中包括与哈萨克斯坦政府完成必要协调和审批工作。

原子能署指出，核电站项目对哈萨克斯坦具有战略意义。随着经济、工业、基础设施、数字化和人工智能等领域不断发展，哈萨克斯坦对可靠、稳定电力供应的需求将持续增长。

核能能够在未来数十年为哈萨克斯坦提供稳定的基础负荷电力。同时，该项目还将为推动本国工业发展、引进先进技术以及培养高水平专业人才创造新的机会。

建设核电站也是哈萨克斯坦长期能源战略的重要组成部分，旨在进一步加强国家能源安全和能源独立，提升工业和技术潜力，建立专业人才储备，并增强国家技术自主能力。

在首座核电站建设过程中，哈方将特别重视提高本地化参与水平，最大程度吸引哈萨克斯坦企业和专业人才参与项目，并优先使用本国产品、工程和服务。

原子能署表示，首座核电站建设有望带动哈萨克斯坦本国工业发展，促进新产业和新技术落地，同时为未来进一步发展核能产业积累本国专业能力。

项目实施还将为哈萨克斯坦长期稳定经济增长创造基础，并成为该国建设现代核工业体系的重要阶段。