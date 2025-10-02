托卡耶夫与匈牙利总统共同参观ALEM.AI人工智能中心

这一创新平台旨在推动哈萨克斯坦现代科技发展、支持青年人才成长，并助力人工智能和信息技术领域的前沿项目落地，从而推动数字经济迈上新台阶。

ALEM.AI不仅将成为哈萨克斯坦的人工智能枢纽，还将吸引来自其他国家的专家和科研力量。该项目的独特之处在于，它致力于推动科学、工业、创意产业和公共服务等多个领域的技术进步。

该中心核心任务之一是促进国家人工智能生态系统的建设，吸引投资，激励初创企业成长并推动科研创新。

根据规划，预计到2029年，哈萨克斯坦本土人工智能解决方案的出口额将增加至50亿美元。人工智能的发展不仅将带来新技术的突破和经济增长，还将推动阿斯塔纳成为中亚地区的人工智能创新高地。

项目还设定了具体目标：每年支持1万名在不同领域有突出表现的青年人才，培训近1000名专业人士，孵化约100家初创企业，并实施约10项科研项目。

作为一座国际化创新中心，ALEM.AI汇聚了多种公共空间，其中包括Tomorrow School人工智能学校、TUMO创意技术中心、初创企业园区（Startup-Campus）、科研实验室，以及用于开发政务科技（GovTech）解决方案的AI驱动政府专区。

