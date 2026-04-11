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    21:08, 11 四月 2026 | GMT +5

    托卡耶夫与米尔济约耶夫共同参观布哈拉历史文化遗址

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，11日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫共同参观了始建于公元前4至3世纪的雅克城堡。

    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары
    Фото: Акорда

    这座古老的防御工事虽历经多次战火破坏，但均得到修复重建。目前，布哈拉国家博物馆保护区设立在该遗址范围内。

    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары
    Фото: Акорда

    随后，两国元首前往布哈拉标志性景点——里亚比豪兹广场。该建筑群汇集了多处著名历史遗迹，其中包括建于17世纪的纳迪尔·迪万-贝吉经学院及其附属建筑，以及始建于16世纪的库科尔达什经学院。

    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары
    Фото: Акорда
    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары
    Фото: Акорда

    视察期间，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国领导人还参观了由卡扬宣礼塔、卡扬清真寺及米里-阿拉伯经学院组成的波伊卡扬历史建筑群，这些建筑分别建于12至16世纪。

    Presidents of Kazakhstan and Uzbekistan visit historic landmarks in Bukhara
    Photo credit: Akorda
    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары
    Фото: Акорда

    众所周知，数百年来，布哈拉一直是中亚地区重要的伊斯兰精神与文化中心之一。

    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары
    Фото: Акорда

    哈萨克历史上著名的思想家玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫、努尔詹·瑙沙巴耶夫、朔尔坦拜·卡奈乌勒等杰出人物都曾在此地的经学院求学问道。这些名字已成为两国共同的历史文化记忆。

    Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Бұхараның тарихи орындарын аралады
    Фото: Ақорда
    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары
    Фото: Акорда
    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары
    Фото: Акорда

    此外，两国元首还一同参观了玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫主题陈列馆，并观看了有关曾在布哈拉求学的哈萨克知识分子的专题展览。

    【编译：阿遥】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 外交 总统 乌兹别克斯坦 政治 历史
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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