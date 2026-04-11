21:08, 11 四月 2026 | GMT +5
托卡耶夫与米尔济约耶夫共同参观布哈拉历史文化遗址
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，11日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫共同参观了始建于公元前4至3世纪的雅克城堡。
这座古老的防御工事虽历经多次战火破坏，但均得到修复重建。目前，布哈拉国家博物馆保护区设立在该遗址范围内。
随后，两国元首前往布哈拉标志性景点——里亚比豪兹广场。该建筑群汇集了多处著名历史遗迹，其中包括建于17世纪的纳迪尔·迪万-贝吉经学院及其附属建筑，以及始建于16世纪的库科尔达什经学院。
视察期间，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国领导人还参观了由卡扬宣礼塔、卡扬清真寺及米里-阿拉伯经学院组成的波伊卡扬历史建筑群，这些建筑分别建于12至16世纪。
众所周知，数百年来，布哈拉一直是中亚地区重要的伊斯兰精神与文化中心之一。
哈萨克历史上著名的思想家玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫、努尔詹·瑙沙巴耶夫、朔尔坦拜·卡奈乌勒等杰出人物都曾在此地的经学院求学问道。这些名字已成为两国共同的历史文化记忆。
此外，两国元首还一同参观了玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫主题陈列馆，并观看了有关曾在布哈拉求学的哈萨克知识分子的专题展览。
【编译：阿遥】