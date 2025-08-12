中文
    哈萨克斯坦与塞尔维亚外交部举行第三轮政治磋商

    哈萨克国际通讯社讯）据外交部新闻处消息，8月11日，哈萨克斯坦外交部与塞尔维亚外交部在阿斯塔纳举行第三轮副部长级政治磋商。

    Фото: gov.kz

    会谈期间，双方就政治、经贸关系以及文化和人文交流等广泛议题进行了讨论，并探讨了计划于明年举行的双边活动和访问安排。

    哈萨克斯坦外交部副部长阿尔曼·伊塞托夫表示，哈方将塞尔维亚视为欧洲重要的政治和经济伙伴，愿进一步推动两国在双边及多边领域的合作。

    塞尔维亚外交和欧洲事务部国务秘书达姆扬·约维奇指出，哈萨克斯坦是塞尔维亚在中亚地区的主要合作伙伴，并高度评价了近期在阿拉木图举行的政府间合作委员会会议所取得的积极成果。

    双方还就国际和地区热点问题交换了意见，表示将继续在多边平台及国际组织框架内保持密切协作。

    双方同意继续保持两国外交部之间积极、务实的对话，致力于深化经贸和投资合作，并一致强调举行政府间合作委员会和商业理事会下一轮会议的重要性。

    值得一提的是，政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾上周对杰特苏州进行视察，与两家中国企业负责人举行了双边会谈，重点探讨在物流、工业及农产品加工等关键领域实施联合投资项目

    【编译：阿遥】

