哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦外长会晤 持续深化盟友关系

阔谢尔巴耶夫表示，在两国元首政治意愿推动下，哈吉双边关系已提升至更高质量的发展阶段。近年来，高层互访为巩固两国长期友好与睦邻关系明确了具体方向。哈方愿在“永久友谊与睦邻精神”基础上，全面深化双边合作。

库鲁巴耶夫强调，基于兄弟情谊和睦邻原则的盟友关系正稳步推进，双方愿继续落实近年来在高层达成的各项共识，并加强政府间合作机制。

会谈中，双方重点讨论经贸与投资合作。阔谢尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦稳居吉尔吉斯斯坦前三大贸易伙伴之列，双边贸易额已达20亿美元，并设定将该数字提升至30亿美元的目标。

为实现这一目标，双方将推动商品结构多元化、加强区域间合作，并启动新的联合项目，包括建设跨境工业贸易物流综合体。该项目预计将对两国多领域合作产生综合带动效应。

数据显示，过去20年间，哈萨克斯坦企业对吉尔吉斯斯坦经济投资累计达14亿美元。双方认为，进一步扩大投资合作符合两国共同利益，并在能源、交通、物流及农业等领域拥有广阔合作潜力。

会谈还专门讨论了文化与人文合作。双方对近年来交流活动的活跃程度表示满意。去年，吉尔吉斯斯坦举办“哈萨克电影日”、第三届哈吉青年论坛，并在比什凯克揭幕“金桥”纪念碑；哈萨克斯坦则上演根据艾特玛托夫同名中篇小说改编的音乐剧《贾米拉》。今年1月，吉尔吉斯电影日在阿斯塔纳成功举行。

在地区与国际议题方面，双方确认将在联合国框架内保持密切协作，并相互支持两国提出的国际倡议。

会谈结束后，双方重申将在哈萨克斯坦—吉尔吉斯斯坦外长理事会框架下继续加强部门间协作，推动双边盟友关系不断走深走实。

【编译：达娜】