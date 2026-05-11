哈萨克斯坦与巴西外长举行会谈 双方期待深化多领域合作

在会谈中，双方表示，两国关系正沿着多个重点方向稳步推进，双边合作整体保持积极发展势头。

哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫表示，阿斯塔纳始终将巴西视为重要合作伙伴之一。

—今年恰逢哈巴建交33周年。长期以来，双方在加强政治对话、扩大贸易往来以及国际组织框架内开展合作等方面，始终保持着稳定且积极的互动。我们应进一步深化双边及机制化伙伴关系，-阔谢尔巴耶夫说。

他还提到，距离巴西总统上一次正式访问哈萨克斯坦已过去17年。

—我们期待卢拉总统访问哈萨克斯坦。近年来，两国议会间往来也日趋活跃。此前，巴西议会代表团曾访问阿斯塔纳，并参加了友好小组会议，-他说。

此外，阔谢尔巴耶夫表示，希望两国企业界能够围绕扩大经贸合作前景展开更深入的交流。

维埃拉则转达了巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的诚挚问候，并表示巴方愿继续加强同哈方的伙伴关系。

—能够在这里同各位讨论双方共同关心的重要议题，我深感荣幸。尽管两国相距遥远，但我们始终希望进一步加强同哈萨克斯坦以及整个中亚地区在贸易、政治和文化等领域的联系，-维埃拉表示。

据其介绍，巴西方面对扩大从哈萨克斯坦进口化肥表现出浓厚兴趣，并希望进一步加强农业领域合作。

—巴西是农业大国。我们希望拓展这一领域的合作，同时加强动物蛋白贸易以及其他商业方向的互动，-维埃拉指出。

此外，维埃拉透露，此次随团访哈的还包括巴西私营部门代表，其中不乏大型石油企业代表。

据悉，巴西目前是哈萨克斯坦在拉丁美洲和加勒比地区最大的贸易伙伴，两国双边贸易额已达2.96亿美元。