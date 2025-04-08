哈萨克斯坦与塞拉利昂外长举行会谈 聚焦深化双边合作

会谈期间，两国外长就广泛议题进行了深入探讨，包括政治、经济以及文化人文等领域的合作，双方重点强调了加强两国各层级交往的重要性。

双方重申将积极致力于完善双边条约法律框架，并进一步丰富各层级互访实践。

-尽管两国地理位置遥远，但双方都有兴趣在信任和平等的基础上构建合作关系。在贸易、交通运输与物流、医疗卫生、农业以及其他关键领域，双方存在着巨大的互利互惠合作潜力。-努尔特列吾强调。

他指出，哈萨克斯坦是世界上十大粮食生产国之一，并有意利用跨里海国际运输线路，向非洲国家输送谷类油料作物、优质肉类和有机农产品。

此外，两国外长还讨论了信息技术和数字化领域的合作问题，包括在位于中亚地区最大的IT创业园区——阿斯塔纳枢纽中心框架下的合作。去年，双方签署了相关领域的合作备忘录，哈萨克斯坦通过国际发展合作署KazAID向塞拉利昂方面移交了电子政务的组成部分。

努尔特列吾对塞拉利昂支持并共同发起联合国大会关于在阿拉木图设立中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的决议表示感谢。他强调，哈萨克斯坦愿同世界各国在可持续发展领域进一步开展合作，并在国际倡议框架内积极互动。

双方还就国际地区热点问题交换意见，并一致同意在各层级保持积极的协调与合作。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4月8日在阿斯塔纳会见了到访的以色列议会（克奈塞特）议长阿米尔·奥哈纳。

【编译：阿遥】