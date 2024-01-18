哈萨克斯坦与梵蒂冈：外交关系的历史脉络

1992年3月，教宗驻莫斯科大使弗朗切斯科·科拉苏诺大主教及其代表随缘R·切姆斯对哈萨克斯坦进行了访问。来宾访问了卡拉干达和阿拉木图，并与外交部负责人举行了会晤。此外，梵蒂冈的大使还同哈萨克斯坦伊斯兰教穆夫提拉特别克·哈吉·尼桑拜吾勒和东正教教会的神职人员们进行了会晤。大主教在访问期间举办了小规模的新闻发布会，并主持了一场弥撒。

1992年2月15日，哈萨克斯坦和梵蒂冈之间进行了外交换文仪式，并在同年10月17日，哈萨克斯坦成为了独联体国家中，以及亚洲国家中首个与梵蒂冈建立正式外交关系的国家。建交同年，梵蒂冈城国驻哈萨克斯坦外交机构和教廷驻哈大使机构正式设立。

1998年9月，哈萨克斯坦与梵蒂冈之间签署了相互合作协议。

2001年9月2日，根据哈萨克斯坦总统令，哈萨克斯坦驻瑞士联邦大使努尔兰·达迭诺夫被任命兼任哈萨克斯坦驻梵蒂冈城国大使。

2001年9月22~25日，教宗约翰·保罗二世对哈萨克斯坦进行了访问。在此次访问之旅期间，教宗向哈萨克斯坦施以祝福：

- 愿上帝怜悯哈萨克斯坦及其所有居民，为你们的未来照亮和谐与和平的光芒。

这段祝福语目前被收录在总统档案馆5-Н文档之中。

教宗在对哈萨克斯坦的首次访问期间，会见了哈萨克斯坦国家领导人、青年代表、文化和艺术领域的功勋人士。期间还同东正教神职人员会面，并主持了弥撒仪式。

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2001年12月16日，教廷大使馆开馆仪式在阿斯塔纳举行，多个国家的驻哈外交使节出席了活动。

2003年2月6日，时任哈萨克斯坦共和国总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在对意大利进行的正式访问框架下，前往梵蒂冈并会见了教宗约翰·保罗二世，并在会后与梵蒂冈国务秘书A·索达诺举行了会晤。

2018年7月6日，时任哈萨克斯坦议会参议院（议会上院）议长哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对梵蒂冈进行了访问。在同梵蒂冈城国国务秘书彼得罗·帕罗林的会晤期间，双方确认两国在加强全球安全，持续开展宗教、文化和文明间对话等问题上拥有非常接近的立场。

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2021年11月6日，哈萨克斯坦议会参议院（议会上院）议长、世界和传统宗教领袖大会秘书长玛吾林·阿什姆巴耶夫访问梵蒂冈。在此次访问之旅框架下，哈萨克斯坦议长会见了罗马教宗方济各，并转达了哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于邀请教宗出席第7届世界和传统宗教领袖大会的信函。

会谈中，哈萨克斯坦参议院议长介绍了哈萨克斯坦旨在加强宗教间和谐、促进全球宗教间对话的举措，并强调这些举措与梵蒂冈活动的密切联系。

- 民族间的和平与和谐、对每个公民宗教观点的尊重，这是哈萨克斯坦文化和意识形态的一个重要组成部分。我们一直强调维护和促进宽容。这就是为什么我们的第一任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在 2003 年发起召开世界和传统宗教领袖大会。国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾作为大会秘书处负责人，为这一全球性对话平台的发展做出了重大贡献。- 阿什姆巴耶夫说。

教宗方济各则指出，哈萨克斯坦在发展全球宗教间对话方面发挥着重要作用。

参议院议长在访问期间，还会见了梵蒂冈国务秘书彼得罗·帕罗林，讨论了哈萨克斯坦与梵蒂冈之间的合作问题。此外，他还会见了宗座宗教间对话委员会主席米格尔·安赫尔·阿尤索·吉索枢机主教。

2022年7月1日，正在对梵蒂冈进行正式访问的哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与梵蒂冈国家关系秘书（外交部长级）保罗·理查德·加拉格尔主教举行了会晤。会晤期间，两国外交政策部门负责人共同签署了哈萨克斯坦共和国与罗马教廷建交30周年之际外交部长联合声明。

期间，随行访问梵蒂冈的哈萨克斯坦苏莱曼诺夫东方研究所所长杜肯·马斯穆罕吾勒与梵蒂冈宗座档案馆和梵蒂冈宗座图书馆负责人乔西·托伦蒂诺签署了哈萨克斯坦与梵蒂冈关于两国间在科学和文化领域建立合作的意向备忘录。根据备忘录，哈萨克斯坦东方研究所将与梵蒂冈研究人员共同开展突厥世界与欧洲相互交流历史的研究工作，协助完成对记载这些内容的拉丁文、古德文和斯坎迪纳文文献的解读工作，并共同进行旨在揭秘金帐汗国真实历史的相关文献研究。

2022年10月17日，哈萨克斯坦与梵蒂冈共同庆祝了两国建交30周年纪念日。30年来，哈萨克斯坦和罗马教廷在相互尊重和共同优先事项的牢固基础上发展了友好关系和多方面合作。

2022年，哈萨克斯坦与梵蒂冈合作的合同和法律框架显着扩大。特别是，哈萨克斯坦大学医学中心与梵蒂冈“班比诺-格苏”医院签署了合作备忘录，两国还签署了旨在进一步深化合作的1998年关系协定的附加协定。

2022年9月13~14日，罗马教宗方济各对哈萨克斯坦进行了国事访问。13日当天，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府举行了隆重的欢迎仪式，并于教宗举行了会谈。会谈期间，托卡耶夫总统对教宗方济各受邀出席第七届世界和传统宗教领袖大会表示了感谢。

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在9月14日召开的第七届世界和传统宗教领袖大会上，罗马教宗方济各在发言中强调指出，哈萨克斯坦伟大的思想家阿拜曾经提出了人类必须重视的原则性问题。

- 我们必须找到最重要的问题的答案。我们要弘扬灵性。正如先贤阿拜所写到的：“即便你的身体是活着的，但如果你的心灵死去了，那么你就不可能找到理性之路。因此，保持灵魂和思想的纯净是必要的。- 教宗说。

当天，教宗方济各在位于阿斯塔纳市的EXPO国际博览中心主持了露天弥撒，超过7000多人聚集在活动举办场地，其中有约3000名参与者来自世界不同国家（罗马尼亚、德国、波兰、俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土库曼斯坦、白俄罗斯、塔吉克斯坦等）。

罗马教宗在弥撒仪式上说到：

- 我再次感谢哈萨克斯坦的民事和宗教当局组织我的此次访问，并尽心的安排了这次神圣的仪式。我向你们所有人，特别是来自中亚其他国家、来自这片大草原各个角落的人们表示敬意。我发自内心地为老人、病人、儿童、青少年送去祝福。

随后，教宗进行了举起圣十字架的仪式环节。在其举起的圣十字架上，刻有“感谢哈萨克斯坦人民，祝愿和平造福人民”的字样。

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值得一提的是，当下在哈萨克斯坦共有93座罗马天主教教堂。

【编译：木合塔尔·木拉提】