哈萨克斯坦深化与华为科技合作 推动数字化转型与人工智能发展

（哈萨克国际通讯社讯）在中国上海举行的哈萨克斯坦总统与中国高科技企业负责人圆桌会议期间，哈萨克斯坦与华为公司签署多项合作协议，双方将在数字基础设施建设、重点行业数字化转型和数字人才培养等领域进一步深化合作。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在圆桌会议上表示，中国企业正积极参与哈萨克斯坦经济现代化建设，为国家创新发展和产业升级作出重要贡献。其中，华为长期深耕哈萨克斯坦市场，已成为两国科技合作的重要参与者。总统指出，双方实施的一系列联合项目不仅有助于先进技术的应用推广，还将创造新的就业机会，推动工业和科技领域合作不断走深走实。

当前，数字技术已成为推动经济可持续发展的重要引擎。现代化的网络和算力基础设施不仅能够提升企业运营效率，加快数据交换速度，还将扩大数字服务覆盖范围，为重点行业技术升级、数字化治理以及高素质人才培养创造有利条件。

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在圆桌会议框架下，哈萨克斯坦与华为签署了一系列合作文件，旨在推进技术合作和数字化领域联合倡议落地实施。

哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫表示，建设现代数字基础设施是提升国家经济竞争力和人民生活质量的重要战略任务。

“我们的重点工作包括保障技术资源公平可及，增强基础设施韧性，加快重点行业数字化转型。这些举措将为哈萨克斯坦实现长期可持续发展奠定坚实基础。”他说。

此次签署的新协议将进一步拓展哈萨克斯坦与华为多年来建立的合作关系，为双方在通信技术、算力基础设施建设、重点行业数字化转型以及人力资本发展等领域实施更多联合项目提供新的合作机遇。

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华为技术有限公司监事会成员、公共事务与企业传播部总裁王剑峰表示：

“华为深耕哈萨克斯坦市场已近30年，一直积极参与当地数字基础设施建设。下一阶段，我们将重点加强网络和算力基础设施建设，推动数字化解决方案在重点行业的应用，并持续培养本地科技人才。在AI Sana项目框架下，已有超过20万名哈萨克斯坦大学生接受相关培训。未来，我们将继续加大对哈萨克斯坦数字技能发展的投入。”

华为方面表示，相关协议的签署将进一步巩固双方长期合作关系，为联合实施更多科技创新项目创造新的机遇。未来，华为将继续支持哈萨克斯坦现代数字基础设施建设，助力经济各领域数字化发展，并推动高素质数字人才培养。