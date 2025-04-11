哈德与文化共融的桥梁：哈德政府间委员会在柏林召开会议 聚焦支持哈国德裔群体

本次会议由哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科与德国联邦政府负责归侨与少数民族事务的专员、德国联邦议院议员娜塔莉·帕夫利克共同主持。会议议程涵盖教育、德语推广、文化、科研、青年政策、档案管理、经贸合作及简化签证制度等多个方面。

会议重点讨论了旨在维护哈国德裔群体民族认同的一系列联合项目。双方对2024年在古米列夫欧亚国立大学设立德语与德国文化中心、在阿拉木图能源和通信大学设立德国安哈尔特应用科技大学分支机构表示欢迎，并积极评价哈国境内多家德方参与的教育与文化机构对双边合作的推动作用，包括阿斯塔纳的哈德中心、阿拉木图的哈德大学、阿克套的可持续工程学院以及国家德语话剧院等。

瓦西连科在致辞中强调，哈萨克斯坦历来是连接东西方的传统桥梁，而旅居哈国的德裔群体以及旅居德国的前哈国公民，正是两国之间一座“鲜活的桥梁”，也是双边关系未来发展的坚实基础。

帕夫利克议员则确认，德国政府将继续全方位支持哈国德裔群体。她表示，哈德关系的蓬勃发展，离不开哈萨克斯坦政府对德裔社区的持续支持，以及该群体在深化双边关系中扮演的重要角色。”

双方同意继续系统实施支持哈国德裔群体的各项措施，并在会议最后签署了联合公报，正式确认了相关合作内容。

会议期间，瓦西连科还分别与德国联邦议院议员施特凡·罗文霍夫及德国外交部负责中亚、东欧和高加索事务的专员康拉德·阿尔茨·冯·施特劳森堡举行会谈，就当前双边合作现状、未来发展前景及全球和地区议题交换意见。

值得一提的是，哈德政府间委员会的成立依据为1996年5月31日在阿拉木图签署的《哈德支持哈萨克斯坦德裔公民的合作协定》。据统计，目前哈萨克斯坦约有22.6万德裔居民，德国则居住着近100万名从哈萨克斯坦迁居的德裔人士。

【编译：达娜】