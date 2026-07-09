哈萨克斯坦与斯洛文尼亚将深化议会交流与经贸合作

会谈重点围绕加强政治对话、深化议会交流以及扩大经贸和人文合作展开。阿比布拉耶夫祝贺斯捷瓦诺维奇当选议长，并表示，哈萨克斯坦始终将斯洛文尼亚视为欧盟内值得信赖的重要伙伴。

双方高度评价斯洛文尼亚总统娜塔莎·皮尔茨·穆萨尔于2025年3月31日至4月1日对哈萨克斯坦进行正式访问取得的成果，认为此次访问为两国关系发展注入了新的动力。

阿比布拉耶夫还介绍了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统领导下推进的政治和宪法改革，以及哈萨克斯坦外交政策重点和近年来取得的成果。双方特别就深化贸易和投资合作进行了交流，并探讨了发挥斯洛文尼亚科佩尔港在跨里海国际运输走廊（中间走廊）建设中的潜力。

斯捷瓦诺维奇高度评价两国富有成果的伙伴关系，并表示，哈萨克斯坦驻卢布尔雅那大使馆于2024年正式设立，是双边关系发展的重要里程碑。他重申，斯洛文尼亚始终将哈萨克斯坦视为其中亚地区的主要合作伙伴，并愿继续推动双边关系不断深化。

双方还就加强议会合作交换意见，包括哈萨克斯坦即将举行的库鲁尔泰选举、恢复斯洛文尼亚国民议会哈斯议会友好小组，以及加强双方在欧洲委员会议会大会框架下的协调与合作等议题。