传统与现代的融合：库布兹演奏家沃勒扎斯携手迪玛希征服世界舞台

沃勒扎斯·库尔曼别克是一位职业库布兹演奏家，他的表演天赋已征服了无数海外观众和社交媒体用户的心。他已有20年的传统哈萨克乐器演奏经验。

自2017年以来，沃勒扎斯一直与著名歌手迪玛希保持着合作关系。他在音乐界的崭露头角始于在社交媒体上发布演奏外国电影配乐的视频。他的曲目包括两首与俄罗斯制作人伊戈尔·克鲁托伊合作创作的歌曲，以及作曲家雷纳特·盖辛的作品。

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今年5月，作为“Stranger”全球巡演的一部分，沃勒扎斯将在匈牙利和土耳其与迪玛希同台演出，他将演奏五首曲目。

-几乎每次海外巡演，场场观众都爆满。对他们来说，这种乐器很新奇，他们会对库布兹的声音赞叹不已。因此，我希望能够将我们的传统民族乐器推向全世界。-这位音乐天才分享了他的创作梦想。

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库布兹是哈萨克族传统乐器，传说中其创始人为古代著名思想家兼诗人库尔库特。古代的库布兹多用于萨满教仪式上，金帐汗国后期萨满信仰渐渐在哈萨克族中淡化，库布兹也逐渐式微。20世纪50年代开始复兴，出现了各种改良版库布兹，最早的库布兹只有一条马尾弦或牛筋弦，琴颈无指板。后来增加弦轴、琴弦和指板，制成两弦库布兹，传统的库布兹用整块木料挖制而成，共鸣箱上半部为敞开式，下半部蒙有骆驼羔皮或羊皮，两侧设左一右二三个弦轴，设三条骆驼筋弦。

【编译：阿遥】