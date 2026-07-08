湖泊、森林与历史遗迹交相辉映——走进阔克舍套国家自然公园

根据哈萨克斯坦共和国政府相关决议，该国家公园于1996年4月正式成立，主要目标是保护哈萨克斯坦北部地区珍贵的山地森林和湖泊生态系统，以及具有重要历史、考古和文化价值的遗产资源。公园位于阔克舍套市西南约60公里处，占地面积超过18.2万公顷。

Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

阔克舍套国家自然公园的主要保护任务包括：

维护典型和独特自然综合体以及文化遗产的完整性；

依托科学方法开展生态研究与保护工作；

对受损自然区域及历史文化遗迹进行修复，提高公众生态保护意识；

开展长期生态监测工作。

如今，公园内的自然生态系统得到有效保护，珍稀濒危物种、独特地貌景观以及丰富的动植物资源均得到持续维护。

Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

阔克舍套国家自然公园拥有丰富的野生动植物资源。森林区域内生活着猞猁、驼鹿、马鹿、野猪、狐狸、野兔、沙狐等多种野生动物；湖泊水域则分布着欧白鲑、北鲑等珍贵鱼类以及其他多种鱼类资源。

来到这里的游客，还可以参观乔罕·瓦里汗诺夫博物馆、哈拉赛巴特尔纪念综合体、哈尔萨克古代墓葬群以及博泰考古遗址等历史文化景点，在欣赏自然风光的同时，感受当地深厚的历史底蕴。

Фото: Айыртау ауданы әкімдігі

目前，阔克舍套国家自然公园境内共有13处具有国家级意义的自然遗迹。围绕这些自然景观，公园已开发多条旅游线路，相关区域逐渐成为当地居民以及国内外游客热衷前往的休闲旅游目的地。