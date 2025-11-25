哈萨克斯坦与土库曼斯坦元首举行扩大会谈

托卡耶夫总统在会谈中强调，哈萨克与土库曼人民自古就是血脉相连的兄弟民族，共享历史、目标与精神文化价值。

“哈萨克斯坦高度重视与土库曼斯坦在睦邻友好、相互支持精神下的全面合作。我们愿携手迈向更加光明的未来，不断巩固两国人民福祉的战略伙伴关系，我对此充满信心。”托卡耶夫总统说。

他指出，两国已在各级别建立起活跃而富有成效的联系，政府间机制运转良好，部门间交往日益密切，在多边平台上也保持高效协作。阿斯塔纳与阿什哈巴德在地区和国际议题上立场高度一致。

经贸合作是会谈重中之重。近五年，双边贸易额增长超4倍，突破5亿美元大关。目前，哈萨克斯坦境内有近140家土库曼资本企业蓬勃运营，土库曼境内哈萨克斯坦累计投资已超过1.2亿美元。

托卡耶夫总统还特别肯定两国文化人文交流的强劲势头。他认为，互办文化日、为两国杰出人物立碑等活动，为传承共同精神文化遗产作出重大贡献。

别尔德穆哈梅多夫总统称哈萨克斯坦与土库曼斯坦为中亚最重要的战略伙伴国家。

“世代传承的共同历史根脉、文化精神相似性、传统亲近感，将我们紧紧连在一起。在政治外交领域，两国在和平安全、能源稳定、运输互联、可持续发展、气候变化等全球议题上保持建设性协作，立场高度一致。”别尔德穆哈梅多夫总统说。

会谈结束时，托卡耶夫总统表示，此次国事访问将开启两国合作全新阶段，为深化传统友谊与战略伙伴关系注入强大新动能。

双方预计将在访问期间签署一系列重要合作文件。

