哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与普京举行大范围会谈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Владимир Путин）28日在阿斯塔纳继续举行大范围会谈，双方官方代表团成员出席会议。

托卡耶夫表示，普京此次对哈萨克斯坦进行国事访问，充分体现了哈俄全面战略伙伴关系与同盟关系的特殊性质。

他说：

“对于哈萨克斯坦而言，与俄罗斯保持紧密友好的关系具有特殊重要意义。通过双方共同努力，两国各领域合作正持续稳定发展，可以称之为国家间关系的典范。”

托卡耶夫指出，双方此前在小范围会谈中再次确认，将继续深化多层次伙伴关系。

他说：

“我们两国之间不存在任何未解决的问题，双方关系始终保持积极发展势头。我们将继续通过新的项目与倡议推动合作向前发展。”

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托卡耶夫特别提到当天即将通过的《关于哈萨克斯坦和俄罗斯人民友谊与睦邻关系七项基础的联合声明》。

他说：

“这一文件体现了两国关系的性质，也表明我们愿在长期基础上进一步深化合作。”

托卡耶夫表示，尽管当前国际局势复杂，但哈俄双边合作，尤其是经济合作，依然保持积极发展态势。

他说，地区间合作论坛如今已成为双方合作传统。

托卡耶夫指出：

“俄罗斯是哈萨克斯坦最大的投资来源国之一。哈萨克斯坦对俄罗斯经济投资也已超过90亿美元。这是两国总统办公厅及政府共同努力的成果。”

他表示，双方已商定继续保持这一发展势头。

目前，两国已建立总投资额达530亿美元的177个联合项目库，其中122个项目已进入实施运营阶段。

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托卡耶夫认为，人文领域合作同样值得特别关注。

他说：

“近期在阿斯塔纳举行的‘俄罗斯日’活动，受到市民和来宾热烈欢迎。去年，阿斯塔纳还建成了‘哈俄永久友谊林荫道’，莫斯科则设立了哈俄友谊广场。”

托卡耶夫表示，即将在阿斯塔纳举行的第三届“未来运动会”将进一步促进两国青年之间的人文交流与合作。

他还特别提到“天狼星”（Сириус）项目。

托卡耶夫说：

“我支持这一项目，它对于培养未来专业人才具有重要意义。”

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此外，托卡耶夫还强调了哈俄在多边机制框架下的合作。

他说：

“我尤其希望指出，哈俄两国在‘中亚—俄罗斯’机制框架下开展了富有成效的合作。在当前全世界都将目光投向中亚之际，我们有必要进一步加强这一合作机制。”

托卡耶夫还感谢普京在访哈前夕发表文章，并表示该文章在哈社会获得积极评价。

他说：

“我们将继续推动两国战略伙伴关系与同盟关系不断深化。”

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俄罗斯总统普京则表示，建立在平等与相互尊重基础上的俄哈关系正在快速发展。

他说：

“去年您对莫斯科进行国事访问期间，我们在联合声明中指出，两国关系已提升至全面战略伙伴关系与同盟关系水平。事实确实如此。我们正在各个方向推进合作。”

普京表示，当天双方将通过《关于俄罗斯和哈萨克斯坦人民友谊与睦邻关系七项基础的重要联合声明》。

此外，双方还准备了大量政府间、部门间以及商业合作协议。

他说：

“这些文件涵盖从经济、能源到文化人文关系等几乎所有合作领域。我相信，这将进一步巩固双方合作基础。”

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普京指出，目前双方正在实施70个投资项目。

他说：

“这只是大规模合作的开始。我们已经看到许多具有良好前景的合作方向。”

会谈期间，双方还讨论了扩大互利合作，以及在工业、能源、交通物流、农工综合体和数字化等领域推进联合项目的前景。