托卡耶夫与黑山总统举行大范围会谈：愿为黑山企业创造有利条件

（哈萨克国际通讯社讯）6月19日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与到访的黑山总统雅科夫·米拉托维奇举行大范围会谈。双方在两国官方代表团成员参加下，就政治、经贸及人文领域合作前景进行了深入讨论。

托卡耶夫表示，黑山是哈萨克斯坦在巴尔干地区值得信赖的伙伴之一，并高度评价黑山领导层为加入欧盟所采取的建设性和持续性改革举措。

- 总统先生，您在推动改革进程、巩固黑山作为欧盟候选国地位方面发挥了重要作用。我们祝愿贵国顺利实现这一国家战略目标。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫重申，哈萨克斯坦愿进一步深化同黑山的伙伴关系。他指出，近年来两国高层政治交往保持活跃，为双边合作持续发展提供了有力支撑。

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托卡耶夫表示，哈萨克斯坦在波德戈里察设立总领事馆，充分体现了阿斯塔纳扩大双边关系的坚定意愿。同时，希望黑方采取对等举措，在阿斯塔纳设立外交机构，并进一步加强议会间交流合作。

总统还对当天举行的两国企业界代表会晤以及两国商会签署谅解备忘录表示欢迎。

- 我们欢迎有意进入哈萨克斯坦市场的黑山企业，并愿为贵国企业家创造有利条件。 - 托卡耶夫总统说。

米拉托维奇表示，此次访问恰逢哈萨克斯坦与黑山建交20周年，具有特殊意义。

- 我相信，此次访问从政治层面体现了两国之间高度互信。今天两国商会将签署谅解备忘录，这将为更加紧密的经济合作注入新的动力。 - 他说。

米拉托维奇指出，目前哈萨克斯坦公民赴黑山仍可享受免签待遇。

- 我们目前正处于加入欧盟进程的最后阶段，希望于2028年成为欧盟正式成员国。欧盟也将成为进一步加强黑山与哈萨克斯坦伙伴关系的重要平台。 - 他说。

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会谈中，双方重点讨论了扩大双边贸易规模以及加强交通物流、农业、数字化等重点领域合作的可能性。

两国元首还同意深化旅游、高等教育、科研以及文化人文领域合作，进一步增进两国人民之间的友谊与相互理解。

其间，托卡耶夫感谢米拉托维奇为在黑山国家图书馆设立阿拜中心提供支持。

此外，两国元首还就国际和地区热点问题交换了意见。