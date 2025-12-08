哈萨克斯坦与巴西举行第七轮政治磋商 确认加强互利合作意愿

阿什克巴耶夫强调了两国在政治和贸易经济合作方面的快速发展势头。他指出，哈萨克斯坦和巴西将农工综合体、产品再加工、交通物流基础设施、能源、农业、民用航空和数字化视为推进联合项目的潜在方向。双方对生产本地化和高科技领域投资表现出特别兴趣，这为加强双边伙伴关系创造了更多机遇。

克利班克对哈萨克斯坦高级别代表团参加金砖国家和第30届联合国气候变化大会表示感谢。她特别指出，哈萨克斯坦是唯一一个在巴西设立大使馆的中亚国家，这体现了哈方对长期伙伴关系的高度重视。同时，巴西驻哈萨克斯坦大使馆是巴西在整个中亚地区唯一的外交代表机构，反映了巴方对哈萨克斯坦的特别关注，并将其视为该地区的重要伙伴和支点。

阿什克巴耶夫表示，教育领域仍是有待进一步挖掘的合作方向，并关注学术交流和葡萄牙语教学的可能性。

他还提到该地区的主要趋势，包括加强互联互通、发展交通物流线路以及将可持续发展作为优先方向。

巴方高度评价哈萨克斯坦的多边倡议，尤其是其在加强全球能源与核安全、发展绿色经济、推动水—气候议程，以及在联合国和其他国际组织及一体化框架中的积极作用。

双方指出，两国在多边主义、外交和国际合作平等原则方面拥有共同立场。

双方还探讨了扩大文化和教育领域联系的前景，包括大学间合作与联合研究项目，并就提升旅游交流的问题进行了讨论。

磋商结束时，双方重申愿继续在各层面保持稳定沟通。

【编译：阿遥】