马吉利斯批准与世界银行集团伙伴关系框架协议

政府副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林在会上介绍，法案确立了哈萨克斯坦与世界银行集团旗下机构建立伙伴关系的总体框架。

—这一协议于去年6月18日在阿斯塔纳签署，标志着哈萨克斯坦与世界银行的战略合作进入新阶段，其目的在于保障国内重大项目能够高效、顺利实施。框架协议中包含若干与本国法律不同的条款，以便在落实政府担保贷款和赠款项目时，可直接适用世界银行的政策与规则，-朱曼哈林解释说。

相关规则涵盖商品与服务采购程序、反腐败标准、环境与社会保障要求、劳工权益、性别平等以及信息披露规范等内容。朱曼哈林指出，世界银行作为全球最具权威的国际金融机构之一，已在哈萨克斯坦开展合作30余年，先后在交通、教育、生态、数字化和金融等领域实施了50个项目，投资总额超过80亿美元。

他表示，世界银行在政府担保债务管理方面的规定，体现了多数发展中国家所采纳的国际先进经验。

—通常而言，政府担保贷款属于长期优惠融资，期限最长可达35年。这类融资方式不会直接推高国家债务规模，同时有助于确保国家发展规划目标的实现。因此，该协议将拓宽项目融资渠道，通过优化程序、将国家支出更多投向优先领域，减轻财政压力，-他补充道。

据朱曼哈林介绍，协议生效后，一批大型基础设施项目将陆续启动，包括“杰兹卡兹甘—卡拉干达”及“贝纽—塞克萨吾勒”公路改扩建工程，铁路运输和交通联通转型项目，以及“卡姆巴尔-阿塔1号”水电站建设等。

从长远看，在该框架下实施的世界银行项目将有助于推动国内生产总值增长，创造就业岗位，带动私营部门和中小企业发展，促进创新，并改善投资环境。

朱曼哈林最后指出，2020年哈萨克斯坦政府已与亚洲开发银行批准过类似协议。总体而言，本次协议的批准不会带来负面的社会、经济或法律后果，也无需额外动用国家预算资金。

【编译：阿遥】