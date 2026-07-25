托卡耶夫与普京举行会谈：深化战略伙伴关系 讨论经贸、能源及地区热点议题

（哈萨克国际通讯社讯）正在俄罗斯鄂木斯克出席第二十二届哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会谈。双方围绕双边合作、投资、能源、人文交流以及国际和地区热点问题深入交换意见。

托卡耶夫首先感谢普京对哈方代表团的热情接待，并表示，此次借第二十二届哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛举行会晤，将有助于双方继续就两国合作重点领域保持深入对话，并明确下一阶段合作方向。

托卡耶夫表示，俄罗斯始终是哈萨克斯坦最重要的贸易伙伴之一。2025年，双边贸易额约280亿美元，今年前五个月双边贸易继续保持较快增长势头。俄罗斯也是哈萨克斯坦最大的投资来源国之一，对哈累计投资约300亿美元。

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他说，目前双方已建立包含177个合作项目的工业合作项目库，总投资约530亿美元，其中122个项目已经实施。

“在当前复杂的国际地缘政治形势下，这是一项令人鼓舞的成果。”

托卡耶夫高度评价两国在人文领域取得的合作成果，并感谢俄方支持哈萨克国立大学鄂木斯克分校设立。

谈及两国共同建设哈萨克斯坦首座核电站项目时，托卡耶夫表示，巴尔喀什湖附近核电站建设前期场地准备工作已接近完成。

他说：“这一项目不仅关系到哈萨克斯坦发展新的能源产业，更将成为连接两国、两国人民特别是年轻一代的桥梁。我们希望在俄罗斯帮助下培养技术人才，培养能够在核工业这一高科技领域工作的本国专业人才。”

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会谈中，托卡耶夫还就俄罗斯与乌克兰冲突阐述了哈方立场。

他说，哈萨克斯坦始终认为，这是一场国家间冲突，而非内战。哈方始终尊重乌克兰人民及其语言和文化，并认为当前局势仍存在许多复杂因素。

托卡耶夫表示，他注意到普京日前在美国阿拉斯加州安克雷奇举行会晤期间展现出的外交灵活性，并建议有关各方推动冲突停火，重启“伊斯坦布尔2.0”谈判进程，以此前谈判成果为基础，在包括俄罗斯在内的大国共同保障下，为实现持久和平创造条件。

他说，尽管国际社会多次提出希望哈萨克斯坦发挥斡旋作用，但哈方不会充当调解人，因为“俄罗斯是伟大的国家，俄罗斯人民是伟大的民族，相信能够在没有第三方调解的情况下解决相关问题”。

托卡耶夫指出，当前冲突持续造成年轻生命不断逝去，这些年轻人代表着俄罗斯和乌克兰两个兄弟民族的未来，应尽快结束冲突。他认为，目前局势“只会让俄罗斯和乌克兰的敌人受益”。

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托卡耶夫最后重申，哈萨克斯坦将继续坚定发展同俄罗斯的战略伙伴关系和盟友关系。

他说：“哈萨克斯坦始终将俄罗斯视为伟大的国家，这一点毋庸置疑。我在所有国际场合都反复强调这一立场。无论形势多么复杂，我们都愿继续发展同俄罗斯的战略伙伴关系和盟友关系，今天举行的论坛就是最好的证明。”

普京表示，很高兴再次在鄂木斯克与托卡耶夫总统会面，并指出地区间合作论坛长期以来为推动俄哈关系发展发挥着重要作用。

他说，俄哈合作已经不仅停留在口头层面，而是真正具有战略性质。2025年，两国贸易额约280亿美元，今年前五个月继续增长4%以上，展现出良好的发展势头。

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普京表示，目前共有70个俄罗斯企业参与的投资项目正在哈萨克斯坦实施，总投资约300亿美元。俄罗斯是哈萨克斯坦最大的投资国，双方合作涵盖冶金、机械制造、能源、制药等多个领域。

谈及人文合作时，普京表示，教育合作始终是两国人文交流的重要组成部分。目前，数千名哈萨克斯坦学生在俄罗斯高校学习。他还提到，哈萨克国立大学鄂木斯克分校已经正式设立，并感谢哈方向俄罗斯学生提供100个政府奖学金名额。

普京指出，俄罗斯和哈萨克斯坦在国际舞台以及地区组织框架内保持着积极合作。今年，俄罗斯担任集体安全条约组织轮值主席国，哈萨克斯坦担任欧亚经济联盟轮值主席国。

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普京还提到托卡耶夫当天前往鄂木斯克退伍军人医院，向其父亲科梅尔·托卡耶夫纪念铭牌敬献鲜花。

他说：“我知道您今天专程去了医院。对您而言，鄂木斯克并非俄罗斯一座普通的城市。1945年冬天，您的父亲曾在这里因重伤接受治疗。我们始终铭记伟大卫国战争，铭记两国人民为战胜纳粹主义作出的贡献。哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，很高兴再次见到您。”

会谈期间，两国元首还重点讨论了能源、交通物流、航天、农业等领域合作项目的推进前景，并就国际和地区热点问题交换了意见。