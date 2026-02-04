哈萨克斯坦与亚行就高层访问前合作方向达成共识

据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦第一副外长叶尔詹·阿什克巴耶夫会见了亚洲开发银行驻哈萨克斯坦代表处主任乌察夫·库马尔。

会谈中指出，哈萨克斯坦与亚行之间的合作已具有稳定、长期和战略性特征。阿希克巴耶夫表示，亚行在哈实施的多个项目取得了切实、积极成效，为国家可持续经济发展、基础设施现代化以及体制改革作出了重要贡献。

他特别强调，哈方高度评价亚行在交通互联互通和区域一体化、能源及可再生能源、能源基础设施现代化、中小企业支持以及扩大金融服务可及性等重点领域提供的支持。同时，他指出，有必要进一步提升在实施项目的效率，确保其对哈萨克斯坦社会经济持续发展的实际贡献。

叶尔詹·阿什克巴耶夫还向对方介绍了哈萨克斯坦当前正在推进的大规模经济和宪法改革，并强调在项目遴选过程中，应更加紧密地对接国家转型发展的优先方向。

乌察夫·库马尔在会谈中表示，亚洲开发银行与哈萨克斯坦政府长期保持着密切、建设性的合作关系。过去多年间，亚行在哈萨克斯坦经济领域的累计投资已超过75亿美元。他同时表示，亚行愿继续深化双方伙伴关系，并扩大在社会和经济领域具有重要意义的项目投资组合。

双方还就亚洲开发银行行长神田真人计划于2026年春季访问哈萨克斯坦一事进行了讨论。双方一致认为，此访将进一步彰显哈萨克斯坦与亚洲开发银行战略伙伴关系的性质。

会谈结束时，哈萨克斯坦外交部确认，将继续就共同关心的议题与亚洲开发银行及其驻哈代表处保持密切合作。