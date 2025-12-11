托卡耶夫总统与伊朗总统举行小范围会谈

托卡耶夫总统在会谈中对伊朗总统的到访表示欢迎。

- “这是您首次对我国进行正式访问。我们有一句很好的哈萨克谚语：‘邻里和睦便是福’。里海连接着我们的两国。对哈萨克斯坦而言，伊朗是中东地区的近邻和可靠伙伴。我们始终以尊重的态度看待伊朗人民。尽管经历过多种困难，我们仍持续推进双边关系。两国关系具有深厚的历史基础，我们拥有相似的风俗、传统和文化，双方交往已经持续了数个世纪。

哈萨克斯坦始终支持伊朗，两国之间不存在任何问题或未解决的议题。我认为，我们两国拥有巨大的合作潜力。阿斯塔纳和德黑兰之间已经建立了建设性的政治对话，包括政府层面的交流。双边协议正在落实，议会间联系不断巩固。贸经合作也在增长。今年前10个月的指标相比2024年增长了40%，这无疑是一个良好的成果。我们需要保持这一势头并进一步扩大双边贸易规模。” - 托卡耶夫总统说。