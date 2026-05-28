哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与普京举行小范围会谈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Владимир Путин）28日在阿斯塔纳举行小范围会谈。

托卡耶夫在会谈中欢迎普京到访阿斯塔纳，并指出，此次国事访问对于进一步发展哈俄战略伙伴关系和同盟关系具有重要意义。

托卡耶夫表示：

“我认为，此次访问对于维护欧亚大陆安全与稳定同样具有特殊意义，因为两国是广阔欧亚空间的重要核心国家。”

托卡耶夫特别提到双方即将签署的《哈俄战略伙伴关系与同盟关系七项基础联合声明》。

他说：

“数字‘七’具有特殊意义。这份文件内容十分丰富。我相信，该声明将作为重要事件载入两国关系史册。”

Фото: Акорда

托卡耶夫还谈及哈萨克斯坦核电站建设合作协议，并感谢普京对此项目给予支持。

他说：

“关于核电站建设协议的战略意义，无需赘述。这一点众所周知。我们是友好、兄弟般的国家，拥有共同历史、相近文化传统以及相似民族精神。”

托卡耶夫指出，两国合作符合双方人民根本利益，两国民众都希望友谊与团结继续延续下去。

他说：

“为了实现进一步发展，我们都需要和平。”

Фото: Акорда

俄罗斯总统普京则感谢托卡耶夫邀请其访哈，并回顾去年托卡耶夫对俄罗斯进行国事访问时，双方就深化战略伙伴关系达成的重要共识。

普京表示：

“建立在两国人民数百年来友谊与相互尊重基础上的战略伙伴关系，正在持续向前发展。我相信，今天的会谈也将取得丰硕成果。”

普京还感谢托卡耶夫前一天举行的非正式会晤，并表示双方就许多具有前景的重要合作方向交换了意见。

此外，普京还提到，此次访问恰逢古尔邦节前夕。

他说：

“俄罗斯穆斯林即将庆祝古尔邦节。我知道，这一节日在哈萨克斯坦同样受到广泛庆祝。”

根据此前报道，托卡耶夫总统28日在阿斯塔纳独立宫为对我国进行国事访问的俄罗斯总统普京举行了隆重的欢迎仪式。

俄总统普京27日晚抵达阿斯塔纳。此次国事访问之旅将持续至29日结束。访问期间，两国元首将就哈俄全面战略伙伴关系与同盟关系现状，以及进一步深化双边合作前景举行会谈。