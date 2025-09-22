哈萨克斯坦与史密森学会将深化文化遗产领域合作

巴特温表示，她与哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫讨论了史密森学会的新倡议——哈萨克斯坦文化遗产基金。

下月，美国手工艺人将参加在阿拉木图举办的国际手工艺节，进行经验交流。未来还计划举办展览，并组织哈萨克斯坦音乐家和艺术家参与的活动。这些项目将与史密森亚洲艺术国家博物馆合作开展。

此外，史密森学会计划与哈萨克斯坦博物馆专家共同制定经验交流项目。

“我们的工作涉及多种元素，我们希望通过研究和资助在基金框架内实现这些计划。”巴特温说。

她指出，这些倡议的实施可能需要一到两年，因为目前处于筹备阶段，需进一步完善。巴特温强调，史密森学会对哈萨克斯坦音乐、艺术、其他文化形式及博物馆合作表现出浓厚兴趣。

“这个基金的魅力在于，它让我们能够以创新方式工作，并与史密森各分支机构根据共同兴趣建立合作。”她说。

此前，总统托卡耶夫曾向巴特温致谢，表彰其在美国推广哈萨克文化的积极贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】