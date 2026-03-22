安全：留学选择的核心考量

中东冲突及波斯湾局势的不稳定已对教育领域产生外溢影响。该金融专家观察到，不少家长正考虑将原本在海外（包括阿联酋等国）留学的子女转回哈萨克斯坦继续学业，其主要动因在于安全因素。

—或许有人会感到意外，但事实上，我们至少有10所大学的教学质量完全不逊于迪拜的一些外国院校。如今，家长最关心的是孩子能否在一个安稳的环境中接受教育。从这个意义上说，哈萨克斯坦依然是中亚地区最安全的国家之一，-热斯玛姆别托夫表示。

与此同时，曾经大量流向西方国家的青年，如今正面临签证限制以及部分高校财政困境带来的不确定性。在这一背景下，本国高校的吸引力正逐步增强。

本土大学的潜在实力

热斯玛姆别托夫认为，哈萨克斯坦至少有十所高校所提供的教育质量，足以支撑毕业生在全球范围内就业。现代经济对人才的要求日益趋向跨学科，而国内高校也在围绕这一趋势作出调整。

他指出，目前本国高校不仅受到国内学生青睐，对海外留学生的吸引力也在上升。然而，一些高校在网站信息建设方面仍显滞后，这在一定程度上制约了国际生源的引入。

国内科学如何转化为财富？

热斯玛姆别托夫指出，企业界往往对国内科研成果关注不足。

—这不仅是对教育领域进行资助的问题，更关键在于如何通过科研实现价值转化。企业家应设立私人实验室，聘请科研人员，并参与专业人才培养。我们并不缺乏具有商业潜力的创意，缺少的是发现并转化这些创意的敏锐度，-他补充道。

例如，纳扎尔巴耶夫大学实验室正在研发的一种新型电池原型，在国内大型企业中却鲜为人知，这正反映出科研与产业之间仍缺乏有效衔接。

哈萨克斯坦教育“出口”的潜力

目前，来哈萨克斯坦攻读医学专业的印度学生，以及来自独联体国家攻读IT专业的学生数量明显增加，这从一个侧面体现出我国教育的“出口”潜力。随着国家奖学金规模扩大，以及30余所外国高校分校陆续落地，这一趋势有望进一步加快。

总体来看，哈萨克斯坦教育体系不仅能够满足国内需求，也具备发展成为教育输出重要力量的潜力。如果能够打通科研与产业之间的“金色桥梁”，并持续提供安全稳定的学习环境与优质教学资源，教育出口有望成为推动国家经济增长的新引擎。

【编译：阿遥】