哈政府与港企代表探讨绿色能源及阿拉套市开发合作

会谈期间，双方围绕绿色能源、可持续航空燃料、先进电能储存系统以及阿拉套市建设开发等领域开展联合投资合作的可能性进行了深入交流。

波兹姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦正在积极推进能源转型进程，并将吸引国际投资和引进先进技术作为重要方向。阿拉套市区域被确定为相关项目实施的优先区域之一。该地区实行特殊法律制度，可为投资者提供稳定的经营环境、税收和海关优惠政策，并通过“单一窗口”机制为项目实施提供全流程支持。

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会谈重点之一是探讨在哈萨克斯坦推广EnerVenue电能长期储存技术的可能性。据介绍，该技术可为数据中心及其他关键基础设施提供更加稳定可靠的能源保障。此外，双方还就利用EcoCeres技术建设可持续航空燃料生产基地，以及农产品和废弃物加工利用等领域的合作进行了讨论。

与会各方还特别关注可再生能源项目开发，以及港华燃气Smart Energy智慧能源解决方案的应用前景，包括屋顶光伏电站和智能能源管理系统的建设。

会议指出，作为未来发展的可持续城市，阿拉套市可成为相关绿色技术综合应用的示范平台。在试点项目取得成效后，成熟经验和技术方案有望进一步推广至哈萨克斯坦其他地区。

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据了解，港华燃气和赋生资本均是在绿色经济领域具有影响力的国际企业。港华燃气是香港大型燃气及综合能源企业之一，拥有超过160年发展历史，目前服务用户超过1亿，并在可持续航空燃料、能源储存、可再生能源以及半导体技术等领域开展业务。赋生资本则主要关注能源转型和可持续发展方向的高科技项目投资。

会谈最后，双方确认了进一步深化长期合作的共同意愿，并表示将继续推进相关投资项目的评估与论证工作。